上海车展特斯拉车顶维权车主诉侵犯名誉隐私权一审败诉

历时两年的特斯拉车顶维权车主起诉特斯拉侵犯名誉权案、特斯拉侵犯个人隐私案终于落槌，一审法院均驳回了涉事车主张女士的诉讼请求，特斯拉胜诉。

根据南方都市报星期五（5月26日）报道，相关民事判决书显示，针对张女士起诉特斯拉侵犯名誉权一案，法院认为，张女士购买的特斯拉汽车使用一年后发生交通事故，她对产品质量提出质疑，因产品质量争议协商未果，张女士将喷涂“刹车失灵”字样的事故车辆停放至公共场所，之后又在上海车展身穿印有“刹车失灵”字样的上衣登上展车车顶扰乱公共秩序。

特斯拉北京公司及工作人员通过官方微博、接受媒体采访时提到的“团队”“洗白”“她只愿意高额赔偿”等内容，总体上是对双方沟通、协调过程中相关事实的叙述和对张女士诉求主张的回应，虽然措辞不够严谨，但并未使用侮辱性言辞，也未刻意贬损、丑化张女士等人人格，故不能认定特斯拉北京公司、特斯拉上海公司等侵犯其名誉权。对张女士诉讼请求，法院依法不予支持。

而针对张女士诉特斯拉侵犯其个人隐私一案，法院指出，双方协商未果后，特斯拉公司针对张女士提出的质疑予以回应，特斯拉在接受市场监管报社采访时将包括车架号在内的案涉车辆事故发生前一分钟的车辆数据配以文字说明提供给市场监管报社，市场监管报社未做删改未做主观评论予以公布，从该组数据及文字说明内容上看，仅是对相关数据做出了描述和说明，并不能关联到张女士的个人私密信息。

此外，特斯拉公司在处理该信息前，张女士本人已在微博中将案涉车辆数据整理后予以公开，车架号出厂时已在车前挡风玻璃下方公开标示，特斯拉公司及市场监管报社实施的上述行为不具有违法性，在处理已经公开的相关信息时未超过合理范围，未对张女士的个人信息造成侵害。关于张女士称特斯拉公司将不完整行车数据选择性公开恶意引导社会舆论，侵犯她合法权益的理由，缺乏事实和法律依据，法院不予采信。特斯拉公司、市场监管报社的行为对张女士的个人信息未构成侵权，故对张女士主张的诉讼请求，法院依法不予支持。

特斯拉方面表示，以判决书内容为准，对其他问题不予回应。

此外，张女士与特斯拉的另一起纠纷案件，即特斯拉诉张女士侵犯名誉权并索赔500万元（人民币，约100万新元）一案，将延期至6月6日开庭。

有两位身穿印有“刹车失灵”和特斯拉标志的白色T恤的年轻女子在2019年4月举行的上海车展上于特斯拉展位前维权。其中一名张姓女子爬到展车上高声呼喊：“特斯拉刹车失灵”。此举当时引发了中国官媒对特斯拉的猛烈批评，该公司随后因未能及时、妥善解决投诉而公开道歉。