港警务处长：香港仍须警惕软对抗煽动抗争

香港警务处处长萧泽颐说，虽然当前香港社会平静，但仍有暗涌，有人仍在尝试以软对抗的方式，煽动他人抗争。

据香港中通社星期四（5月25日）报道，萧泽颐受访时说，基本法赋予了香港居民享有集会、游行的自由。但香港警方在审批游行集会申请时，必须考虑对国家安全、公众安全、他人自由权利的影响。如若发现违法行为，必定果断执法。

他指出，在2019年香港反修例风波发生后，很多游行集会都被“骑劫”。警方绝不容许同样情况再次发生，因此警方审批每宗申请时，都会仔细分析情报，以免有任何人企图“骑劫”游行集会，危害到国家及社会安全。

他称，警方在接到申请后都会联络主办方，了解预计参与游行集会的人数、性质、主题及路线等，再作个别风险评估，以确保游行集会能够在安全有序下进行。在这方面，除了警方有责任外，主办方也有责任。

被问及日后游行会否设人数限制时，萧泽颐回应说，不能设硬指标，每宗申请都要进行个别评估。

2019年的反修例风波令社会撕裂，警民关系受影响。萧泽颐分析指，这有两点原因，第一是很多人误信假新闻、假资讯；第二是很多人不了解警方运作。警方就这两点下功夫，在经过几年的努力，警民关系已有大幅进步。另外，为了加强与公众沟通，警队内部也升格了公共关系部门，并成立事实查核及澄清中心，有警员24小时留意传媒及网上资讯。如果发现出现错误信息，会在两小时内作出澄清。

除此之外，警方也会定期会见社会各界，令公众了解警方运作。萧泽颐举例指，警方定期会和18区校长会及家教会会面，互相沟通，推动增强青少年的防罪意识。他提到，反修例运动期间，不少年轻人被鼓动做前锋，因此警方在年轻人方面要做更多工作。