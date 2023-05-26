台立法院会今表决通过排黑条款

台湾立法院会星期五（5月26日）以表决方式通过《总统选罢法》及《公职人员选罢法》行政院修正版本，规定犯“黑金赌毒”者不得参选。

综合台湾《上报》《联合报》报道，俗称“排黑条款”的《总统选罢法》及《公职人员选罢法》修正草案星期四（25日）经过立法院朝野党团讨论，规定曾因犯洗钱、枪、毒被判刑确定者不得参选，但上述内容不仅在民进党内出现分歧，朝野也无法取得共识，因此全案交由立法院会表决决定。

蓝绿阵营对于排黑条款的修正案十分重视，星期五都发出甲级动员令。国民党、时代力量、民进党团皆提出修正动议，但国民党和时力提案表决时均遭到民进党团封杀，因此最终依照民进党团修正提案通过，其中赞成56人、反对30人、弃权三人。民进党立委刘櫂豪、余天、杨曜、陈欧珀、邱议莹及无党籍立委黄国书、苏震清等人未参与表决。

民进党提出的行政院版本为犯洗防法判决确定者不得参选、判十年以上刑度尚未定谳者不得参选。国民党团提案版本则更加严格，包括加重诈欺、性侵害犯罪确定者也不得登记为候选人。虽然国民党版本未通过，但民进党立委蔡易余对国民党版本投下同意票。然而，蔡易余事后宣称是不小心投错票。

民进党前高雄市议员、台湾前总统陈水扁之子陈致中日前因洗钱防制法入狱。排黑条款通过，等于提前宣告陈致中政治死刑，终生不得参选公职。陈水扁近期积极奔走，致力于防止排黑条款通过。他质疑，只要涉犯洗钱防制法就褫夺公权终身，剥夺民众参政权有违宪疑虑。

陈水扁星期五在立院表决前，也在脸书上发文称要“死谏”，并大呼通过排黑条款等于是“民主开倒车”。