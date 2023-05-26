台湾下调全年经济增长预测至2.04%

台湾政府再将今年全年经济增长预测下调至2.04%，为八年来最低的经济增长预测。

据台湾《联合报》报道，台湾主计总处星期五（5月26日）公布最新经济预测，今年第一季生产总值（GDP）初步统计经济成长率为负2.87％，较今年4月预估的负3.02％上修0.15个百分点。

台湾主计总处也预测，2023年全年经济增长率为2.04％，比今年2月预测的2.12％下修0.08个百分点，虽然仍处于2%水平之上，但仍是八年来最低的经济增长率；同时，当局预计今年全年消费者物价指数（CPI）为年增率2.26％，较上次预测上修0.1个百分点，显示今年通膨情势仍相当险峻。

由于出口及资本形成不如预期，台湾主计总处上月公布的今年第一季经济成长率概估为负3.02%，较2月预测数大幅下修1.82个百分点。当时主计总处表示，如果今年后三季预测数不变，全年经济成长率就会下修至1.67%。

但主计总处国民所得统计评审会星期五进行第一季初步统计及全年经济预测，第一季从负3.20%上修为负2.87%，全年则因计入普发现金及特别预算效应，才把全年预测只下修至2.04%，勉强保二。

台湾主计总处副主计长蔡鸿坤分析，经济成长率占比最大为商品出口，约占六成，因此变动状况影响最大，此次下修是因为出口比去年预测减少7%，因此比上次预测再往下修，但民间消费受普发现金提振有所回暖，而固定投资则往下修。综合下来，整体经济成长率才下修至2.04%。

至于CPI年增率上修至2.26%，蔡鸿坤表示，主要是因为服务类涨幅比上次预测大，商品因国际农工价格下跌，涨幅较低，但服务类价格有其僵固性，加上开放观光旅客会让某些服务类价格明显上涨，因此CPI年增率比上次上修0.1个百分点。

主计总处星期五也修正去年第四季经成长率为负0.78%，比2月公布的数字下修0.37个百分点，因此全年修正2022年全年经济成长率为2.35％，较2月初预估的2.45％下修0.1个百分点。