侯友宜拜会马英九 称两人对台湾和平有高度共识

国民党总统参选人、新北市长侯友宜在脸书发布与台湾前总统马英九见面的照片，称感谢马英九与他分享对台海关系的深入看法，并称他们对台湾的和平、永续有同样的坚持。

侯友宜星期五（26日）在脸书贴出与马英九的合照，并发文说，马英九执政期间，两岸关系和平稳定，促进了两岸常态交流。

他还说，在这趟向马英九请益之行中，感谢马英九与他分享对台海关系的深入看法，他们对台湾的和平、繁荣、永续都有同样的坚持。

侯友宜强调，“国家绝不能被政党与个人绑架，用来撷取个人利益、巩固权力，却置国家与人民于险境，中华民国必须走在和平的道路上”，“以民为天、解民所苦，这是关键的时刻，台湾必须改变，需要大家携手向前行”。

据台湾联合报报道，马英九办公室表示，侯友宜25日拜访马英九，两人深入交换意见，对“中华民国宪法”、民主法治、台湾人民福祉，以及对两岸和平稳定的坚持，都有高度的共识与信念。

马办还称，马英九表达全力支持侯友宜，全党都将是侯友宜的后盾，大家一起努力，改变不适任的政府，真正守护“中华民国”。

国民党征召侯友宜参选总统后，侯友宜启动请益之行，星期四（5月25日）拜会马英九、星期六（27日）将南下高雄参加党部座谈、辅选，星期天将参加立法院前院长王金平早餐会。

另据风传媒报道，侯友宜在17日获得征召后，隔天18日就致电马英九希望拜访争取支持，两人在25日晚间会面。

报道引述国民党党内人士指出，侯友宜脸书贴出的照片“马英九和平之旅”，是出版社近日替马英九赴中国大陆访问所作的总结，侯友宜特别选择这张照片，有认可马英九出访大陆成果的意味。

报道还说，马英九阵营充分尊重侯友宜作为总统候选人的各项考量，在鸿海创办人郭台铭动向未明的状况下，马英九跟侯友宜的会面，有替侯友宜打响党内团结号角的意味。