戴琪与中国商务部长王文涛会面 强调保持沟通必要性

美国贸易代表戴琪星期五（5月26日）在美国底特律参加亚太经合组织贸易部长会议期间与中国商务部部长王文涛会面。戴琪对中国政府主导的经济政策提出了不满，王文涛则反对美国的关税和贸易政策。

根据美国贸易代表办公室官网发表的声明，戴琪在会面时强调，有必要解决中国由国家主导的非市场经济和贸易政策所造成的严重失衡问题，她还对中国对在华经营的美国公司采取的行动表示担忧。

双方并讨论了美中贸易关系在全球经济中的重要性，以及双方继续相互接触的必要性。

根据中国商务部网站发布的新闻稿，王文涛和戴琪就中美经贸关系和共同关心的区域和多边议题进行了坦诚、务实、深入的交流。中国就美对华经贸政策、经贸领域涉台问题、印太经济框架、301关税等重点问题提出关切。

中美双方的声明都强调，华盛顿和北京有必要在贸易问题上保持沟通。

美国贸易代表办公室正在对价值数千亿美元的中国进口商品征收的关税进行为期四年的审查，这些关税是美国前总统特朗普在2018年和2019年开始征收。

一度出现缓和迹象的中美关系由于今年2月的气球事件再度陷入僵局。不过，中美双方高官近期开始频繁互动。美国总统拜登上星期日在七国集团（G7）峰会上宣称中美关系“很快解冻”后，王文涛本周访美、新任中国驻美大使谢锋赴美，而美国驻华大使伯恩斯也到四川成都访问。

王文涛是近两年多来到访美国的最高级别中国官员。他星期四在美国参加亚太经合组织（APEC）贸易部长会议期间，还与美国商务部长雷蒙多会面，并就美国对华经贸政策、半导体政策、出口管制、对外投资审查等表达重点关切。