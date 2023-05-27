贺一诚：夏宝龙高度评价澳门维护国安工作

中国国务院港澳办主任夏宝龙结束对澳门的四天考察行程，澳门行政长官贺一诚总结时说，夏宝龙高度评价澳门在维护国安方面的工作，特区政府将坚决落实“爱国者治澳”原则，发展壮大爱国爱澳力量。

综合香港01网站及文汇网报道，夏宝龙考察结束后，星期五（5月26日）下午返回北京。澳门行政长官贺一诚星期五在政府总部会见传媒，总结夏宝龙考察行程。

贺一诚说，夏宝龙考察期间表示，深刻体会到澳门在推进“一国两制”实践中取得许多突破性进展，希望特区政府团结带领社会各界在全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针上展现更大作为，在维护国家安全、加强爱国爱澳力量建设上展现更大作为。

夏宝龙在澳门期间曾提到澳门要推动经济多元发展，并称这是一项必答题而非选择题。贺一诚回应说，澳门各界必须统一思想、坚定信心、排除万难，实现经济多元发展。

他还说，澳门博彩业独大令适度多元走得比较慢，加上三年多的冠病疫情对产业发展有影响，以致未能招商及吸引投资者，将会加紧努力，中央对此表示理解。

贺一诚说，感谢夏宝龙高度评价澳门在维护国家安全方面的工作。未来，澳门特区政府将在全面准确贯彻实施修改后的《维护国家安全法》同时，继续健全和完善维护国家安全体系所需的配套立法和执法工作机制，持续提升广大居民的国家安全意识，坚决落实“爱国者治澳”原则，不断发展壮大爱国爱澳力量，尤其是对青年的培养，确保爱国爱澳的光荣传统薪火相传。

贺一诚强调，澳门特区政府定必全力以赴，全面推动澳门各项事业取得新的进展，努力为明年庆祝澳门回归祖国25周年打好基础。

被问到是否与夏宝龙讨论2024年澳门特首的换届选举，以及他本人是否有意连任时，贺一诚仅称，距离选举仍有一年半，没有讨论相关事项。