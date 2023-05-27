中国驻韩大使：尊重彼此重大核心利益是中韩关系健康发展基础

中国驻韩国大使邢海明星期五（5月26日）接受韩媒采访时说，当前中韩关系并不好，还有进一步恶化的风险，原因和责任不在中方。他强调，尊重各自彼此重大核心利益，是中韩关系持续健康稳定发展的基础。

根据中国驻韩国大使馆微信公号刊出的采访实录，邢海明在接受韩国MBC广播电台早间时事访谈节目《金钟培视线集中》电话直播采访时说，中韩不仅是搬不走的永久近邻，也是分不开的紧密合作伙伴，这一点永远也不会改变。正因如此，中国始终高度重视韩国，重视中韩关系，一心想要发展好中韩关系。

邢海明说，当前中韩关系并不好，还有进一步恶化的风险，相信韩国朋友也都能感受到。这不是他想看到的，他对此感到非常忧心，其中原因和责任他认为不在中方。邻里也好，伙伴也好，最重要的就是相互尊重，特别是尊重各自彼此重大核心利益，这是中韩关系持续健康稳定发展的基础。

邢海明说，1992年8月24日，中韩共同在北京签署建立外交关系联合公报，其中第三条明确表示“大韩民国政府承认中华人民共和国政府为中国的唯一合法政府，并尊重中方只有一个中国、台湾是中国的一部分之立场。”回顾中韩建交谈判历程，台湾问题是核心中的核心，坚持一个中国原则是中韩关系发展的政治基础，“韩方应恪守建交初心和所作承诺”。

邢海明本月19日会晤韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐。邢海明对此表示，中韩经贸合作去年逆势上扬，韩国超越日本成为中国第二大贸易伙伴国，充分彰显中韩经贸合作的强大韧性与巨大潜力。近来美国等个别国家人为构建“小圈子”，推行对华“脱钩断链”，希望韩方坚持客观公正立场和市场经济原则，积极维护中韩产业链供应链稳定畅通。中国愿同韩方一道，携手推动中韩经贸关系再上新台阶。

针对中国近期对美国芯片巨头美光科技公司颁布禁令，邢海明说，中国有关部门对美光公司在华销售产品的网络安全审查是依法实施的，决定是基于事实作出，不针对特定国家和地区，也不排斥任何国家的技术和产品。他同秋庆镐会面时，共同确认了应维护中韩产业链安全稳定的原则。

邢海明还批评，刚刚在日本闭幕的七国集团峰会固守阵营对抗和冷战思维，大肆炒作涉华议题，抹黑攻击中国，干涉中国内政。中国对此强烈反对，并通过召见驻华大使向峰会主办方日本等提出严正交涉。

对于最近韩国艺人在华活动的话题，邢海明说，最近中国媳妇秋瓷炫在一档中国综艺节目上的表现受到很多中国观众的喜爱。近两年来，不少韩国影视作品在华上映，许多韩国游戏也陆续获得了版号，说明中国并未对中韩文化交流设限。

他说，中国重视中韩文化产业合作的态度是积极真诚的，同时要认识到，两国文化产业交流恢复需要良好的的民意基础和舆论环境，要秉持相互理解尊重、加强沟通的原则，持续促进两国间民心相亲和文化交流。他相信，两国人员往来多了，人民间的感情好了，文化交流就自然恢复了。

对于韩中何时能举行元首会谈，邢海明说，中国高度重视中韩两国元首交往。元首外交对两国关系的把舵定向作用不可替代。但两国元首访问需要良好的政治氛围，双方应共同努力为此创造有利条件。