山东一国企领导被曝KTV接受有偿陪侍 巡视组：已收检举材料

有中国网民近日发文指，山东临沂市水务集团董事长左某在KTV夜总会场所进行娱乐活动，并接受有偿陪侍，并配有一名中年男性与多名衣着性感女子喝酒唱歌的照片。临沂市水务集团巡察的临沂市委第四巡察组工作人员回应说，此前已收到关于左某的检举材料，会移交至相关部门处理。

根据潮新闻报道，网上帖文显示，临沂市水务集团作为市政府授权管理、经营城市涉水事务的国有独资公司，董事长左某受邀赴某KTV夜总会进行娱乐活动，期间接受有偿陪侍，相关费用均由私营企业主支付。希望临沂相关部门给出合理解释。

临沂市水务集团接电工作人员星期五（5月26日）下午接受媒体查询时说，对于网上举报一事并不了解，至于左某是否在正常上班，则没有义务告知。

据报道，临沂市纪委监委网站4月7日发文称，市委第四巡察组巡察临沂水务集团党委工作动员会召开，市委第四巡察组副组长及有关人员，市纪委监委驻市国资委纪检监察组有关负责人，临沂水务集团领导班子成员出席会议。

左某表示，这次巡察是对集团领导班子建设、管党治党政治责任落实情况的全面体检，临沂水务集团党委要积极支持配合巡察工作，主动接受巡察监督，实事求是汇报工作，客观公正提供情况，坚决服从市委巡察工作安排。

据了解，近三个月以来，已有12家水务集团相关领导人被查，据齐鲁壹点5月18日报道，左某下属、临沂市水务集团有限公司投资发展部部长周洋涉嫌严重职务违法，经临沂市监察委员会指定，目前正接受莒南县监察委员会监察调查。

公开资料显示，2010年，临沂市委、市政府为推进城市公用行业改革，理顺城市水务资产管理运营体制，成立临沂市水务集团有限公司。目前集团注册资本12.6亿元（人民币，下同，约2.41亿新元），总资产40.36亿元，设计日供水能力58万吨，日污水处理能力15万吨，职能部门12个，下辖子（分）公司及合资公司16家。