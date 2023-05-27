中国证监会副主席：培育更多核心竞争力突出的上市公司

中国证监会副主席王建军星期六（5月27日）说，资本市场要发挥好“晴雨表”功能，体现现代化产业水平和经济高质量发展要求，就必须培育更多领跑行业发展、引领科技创新、核心竞争力突出的优秀上市公司。

根据中国证券网报道，王建军在中国上市公司协会年会（理事会）暨2023中国上市公司峰会上说，去年底，新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案已经启动实施，工作重点从“治乱”转向更深层次的“提质”，挑战更大、任务更重，必须克服困难，进一步推动上市公司高质量发展。

王建军具体阐述了四方面工作：一要固本强基，构建好用管用的法规制度体系。他说，要科学设计监管法规体系，有效衔接公司法、证券法，推动出台上市公司监管条例，通过“补齐一批、修改一批、理顺一批”，对现有规则进行整体性重构，不断提升上市公司监管法规的体系化、规范化、科学化水平。

二要聚焦问题，规范公司治理和信息披露。王建军说，要大力抓好公司治理监管，以最佳实践案例创建为抓手，深入开展公司治理成效提升活动，强化“关键少数”治理意识，加强内部监督制约，健全上市公司业绩说明会常态化机制，积极引导各类主体有效参与公司治理，推动上市公司治理再上新台阶。同时，完善全面注册制下的信息披露制度，强化信息披露一致性监管，提高信息披露质量，打造更加公开、透明、可信的上市公司。

三要培育优胜劣汰的市场生态。具体而言，要推动全面实行股票发行注册制走深走实，严格把好市场入口关，不断增强制度适应性，引导市场资源更多向科技创新企业倾斜，更好服务国家创新驱动发展战略；优化并购重组、股权激励等制度安排，支持优质上市公司发展壮大；切实落实“两个毫不动摇”，加强与国资委、地方政府等的合作，落实新一轮深化国资国企改革部署，提高国有控股上市公司竞争力；营造公平竞争的市场环境，支持民营上市公司发展壮大，充分激发各类经营主体活力；深化分类监管，巩固风险公司压降成效；严格退市监管，持续畅通多元化退出渠道。

四要惩防结合，从严打击财务造假。王建军说，证监会将健全防范打击财务造假的长效机制，针对严重舞弊、资金占用等重点问题，开展专项治理，加强线索发现、检查、处置的全流程监管；强化财务造假案件的行刑衔接，加大对“关键少数”和中介机构的立体化追责力度，对参与造假的其他主体一并纳入打击追责的范围，打破造假的生态圈。

王建军强调，提高上市公司质量是复杂的系统工程，但上市公司自身是内因，是责任主体，也是最终受益者。各上市公司要主动扛起自我规范、自我提高、自我完善的责任，牢记“四个敬畏”，守牢“四条底线”，真正成为各类企业中的“优等生”。