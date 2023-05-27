中国整治自媒体平台永久关闭6万多个账号

中国网信办今年3月开展“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动以来，截至5月22日，重点平台累计清理违规信息141.09万余条，处置违规账号92.76万余个，其中永久关闭账号6.66万余个。

根据“网信中国”微信公众号星期六（5月27日）发布的通报，各级网信部门严肃查处各类违规“自媒体”账号。微博、腾讯、抖音、快手等重点平台积极履行信息内容管理主体责任，依法依约处置“自媒体”造谣传谣、假冒仿冒、违规营利等突出问题。

通报指出，针对发布传播谣言信息、有害信息和虚假信息的“自媒体”，重点平台累计处置造谣传谣账号3.43万余个，其中永久关闭账号7541个，采取禁言、清理粉丝、暂停或取消营利权限等手段处置账号2.68万余个。其中包括在“胡某宇事件”“中电科加班事件”“医生倒提婴儿疑似虐待”“‘婆孙平移插队’视频购买流量增加热度”等热点事件中，借机造谣传谣、恶意炒作等违规行为。

通报还指出，针对假冒仿冒官方机构、新闻媒体和特定人员的“自媒体”，重点平台累计处置假冒仿冒账号82.77万余个，其中永久关闭账号1.43万余个，采取清空账号名称、禁言、清理粉丝、暂停或取消营利权限等手段处置账号81.34万余个。集中处置了“最高检察院”“平安公安”“河南卫健”等假冒仿冒党政机关的账号5.42万余个；“中国红军指挥部”“中国反恐部队”“战略导弹部队”等假冒仿冒军队的账号1.28万余个；“中国科学研究院”“武侯区档案馆”“南阳市疾控中心”等假冒仿冒事业单位的账号2.51万余个；“人民曰报首发”“朝闻天下”“中南都市报”等假冒仿冒新闻媒体的账号18.75万余个等。

针对蹭炒热点、博取流量和违规变现的“自媒体”，重点平台累计处置蹭炒热点、博取流量、利用弱势群体变现的账号6.56万余个，其中永久关闭账号4.48万余个，采取禁言、清理粉丝、暂停或取消营利权限等手段处置账号2.08万余个。集中处置了“历史灼见”“小霖霖”“爱冒险的朵拉”等刻意蹭炒经济社会民生领域热点议题，借机违规吸粉引流的账号4.78万余个等。

通报指出，各级网信部门依法约谈“自媒体”运营主体2089人次，移交公安机关进一步核查处置线索2268条，对外公开典型案例，持续净化网络生态。下一步，网信办将继续把整治“自媒体”乱象作为工作重点，从严查处“自媒体”违法违规行为，依法处置问题突出、整改不力的网站平台。