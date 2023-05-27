中国商务部长王文涛：亚太地区经贸发展面临很多干扰

率团出席亚太经合组织会议的中国商务部部长王文涛说，亚太地区经济和贸易发展面临很多干扰和挑战。

据中国商务部网站星期六（5月27日）发布的消息，亚太经合组织（APEC）第29届贸易部长会议5月25日到26日在美国底特律举行。

王文涛在会中就支持多边贸易体制、促进可持续和包容性贸易发展等阐述中方立场。

他说，支持多边贸易体制是亚太经合组织重要传统，当前世贸组织改革加速推进，亚太地区经济体要积极参与，推动争端解决机制早日恢复运行。同时，亚太地区经济体要加强合作，聚焦成员普遍关注、共识度较高的领域，推动世贸组织第13届部长级会议取得务实成果。他表示，作为发展中大国，中方愿作出应有贡献。

王文涛说，亚太地区一直是全球经济中最具增长活力、发展潜力和经济韧性的区域，但经济和贸易发展仍面临很多干扰和挑战。中方呼吁APEC经济体继续秉持开放的区域主义，坚持亚太自贸区主渠道地位，坚定不移推进区域经济一体化进程，进一步深化贸易投资合作，共享区域产业链供应链融合发展带来的机遇和红利。

会议期间，王文涛还出席了中国与《数字经济伙伴关系协定》成员部长级会议，并与美国、日本、韩国、澳大利亚等经济体部长及世贸组织总干事会面，就有关多双边经贸议题交换看法。

根据中国商务部早前发布的新闻稿，王文涛星期五与美国贸易代表戴琪会面时，就中美经贸关系和共同关心的区域和多边议题进行了坦诚、务实、深入的交流。中国就美对华经贸政策、经贸领域涉台问题、印太经济框架、301关税等重点问题提出关切。

美国贸易代表办公室官网声明则称，戴琪在会面时强调，有必要解决中国由国家主导的非市场经济和贸易政策所造成的严重失衡问题，并对中国对在华经营的美国公司采取的行动表示担忧。