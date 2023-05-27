台知名作家林文月在美国病逝

国民党前主席连战表姐、台湾知名作家与翻译家林文月星期六（5月27日）传出在美国病逝，享年90岁。

综合台湾《联合报》、中央社等台媒报道，林文月是“中华民国笔会”会员。笔会星期六透过脸书帖文说，林文月于美国加州时间26日上午9时过世，享年90岁。她身兼学者、作家与翻译家身分，并能以四支笔分别写论文、散文、译文与从事绘画。

笔会表示，林文月创作上树立了散文写作的典范，作品温雅如玉、文如其人，兼容六朝文学的丰饶细腻，以及东洋文学的含藏婉约。文风曾被评为“似质而自有膏腴，若朴而自有华采”。

据悉，林文月的儿子也在个人脸书宣布上述消息，不过文章未设公开。

林文月于1933年在上海租界出生，儿时接受日本教育，到台湾生活后才开始接受中文教育，为台湾大学中文系学士、硕士，1958年就读硕士班期间，开始在台大任教，1969年赴日本京都大学人文科学研究所就读，1993年从台大退休后，移居美国。

林文月精通中文和日语，主要研究六朝文学与中日比较文学，并致力于翻译日本古典文学名着，包括《枕草子》《和泉式部日记》《源氏物语》等。同时，林文月以散文闻名，代表作包括《读中文系的人》《饮膳札记》等，作家白先勇曾赞美她的作品“笔意清畅，风格醇厚”。