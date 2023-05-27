哈尔滨警方通报奥迪违停事件：不是副市长

针对网上热传的“哈尔滨男子开奥迪违章停车、回怼交警”的视频，黑龙江省哈尔滨市警方回应称，视频中男子并非该市副市长。

据《生活报》此前报道，一辆黑色奥迪牌轿车5月24日在哈尔滨市道里区友谊路交通银行门前违停。交警上前核查时，发现司机已来到现场，便对高某予以口头警告，责令其立即驶离。

视频显示，男子指着执勤交警说：“你要这么说的话，我告诉你车坏了，等拖车呢。”“小孩，你来几天，看给你傲得。我问你，你叫什么名字？”

视频中的男子身穿黑色夹克携带公文包，且开着黑色奥迪，不少网友称上述男子疑似哈尔滨市副市长谭某某。

另据顶端新闻报道，公开资料显示，哈尔滨市政府确实有一名谭姓副市长。但哈尔滨市市政府办公厅相关工作人员5月26日回应说，部分网友称上述与交警发生争执的男子为哈尔滨副市长是谣传，“这肯定不是真的，不是我们副市长，视频中违法的人是谁我也不清楚。”

至于在网上散布谣言、称违停男子为哈尔滨副市长的网友，哈尔滨市政府会采取什么措施应对，上述工作人员未进行回应。

哈尔滨市交管局星期六（5月27日）发布情况通报，否认视频中男子为哈尔滨市副市长的传言。

通报称，涉事车主高某是哈尔滨市某服装公司员工，所驾驶车辆是其父购买的私家车。因违章停放、严重阻碍交通秩序，并阻碍现场交警执法，高某已被行政处罚。