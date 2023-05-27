中国商务部：中韩愿加强半导体产业链合作

中国商务部称，中国愿同韩国一道维护产业链供应链稳定，两国也同意加强半导体产业链供应链领域的合作。

据中国商务部在官网发布的新闻稿，中国商务部长王文涛星期五（5月26日）在美国底特律参加亚太经合组织（APEC）第二十九届贸易部长会议期间，与韩国产业通商资源部通商交涉本部长安德根会面。双方重点就维护产业链供应链稳定、加强双边、区域及多边领域合作等交换意见。

王文涛说，在两国元首的战略引领下，中韩经贸关系不断深化发展。中国推动高水平对外开放，将为包括韩国在内的世界各国提供新机遇。中国愿与韩国一道，深化双边贸易投资合作，维护产业链供应链稳定，共同推动双边、区域和多边经贸合作迈上新台阶。

中韩一致同意加强半导体产业链供应链领域对话与合作。

不过，据路透社报道，韩国官方就同一场会议发布的声明，并没有提到两国在晶片领域的合作，而是韩国要求中国稳定关键原材料的供应，并为韩国公司在中国提供可预测的商业环境。

一名知情人士说，韩国方面表示，两国工作层面的官员之间需要就所有行业进行沟通，而不只是半导体领域。

中国上星期天（5月21日）以国家安全为理由禁止采购美国美光科技的存储晶片后，美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔呼吁拜登政府采取报复行动。

加拉格尔认为，华盛顿应该依靠韩国等盟友，以阻止美光的同行趁机填补美光在中国市场的缺口。韩国三星电子和SK海力士（SK Hynix）主导全球存储晶片的供应，这些晶片为大多数电子产品以及伺服器和智能手机提供动力。