美媒：中国推动俄乌停火的努力在欧洲遇冷

中国政府欧亚事务特使李辉早前开展访欧之行，以推动俄乌战争停火。但美国媒体报道，欧洲政府官员和外交官质疑中国在任何谈判中扮演诚实调停人的能力，并强调不会撤回对乌克兰的支持。

据美国《华尔街日报》星期五（5月26日）报道，数名了解李辉与欧洲各国政府会谈内容的西方官员说，李辉访问欧洲带来了一个明确的信息：即美国在欧洲的盟友应坚持战略自主，并迅速推动俄罗斯和乌克兰在冲突蔓延前停火，让俄罗斯控制它现在占据的部分乌克兰领土。

不过，这些官员称，有鉴于北京和莫斯科的密切关系，他们质疑中国在任何谈判中扮演诚实调停者的能力。这些官员认为，在俄罗斯军队撤出乌克兰之前，是不可能实现和平的。

李辉本月15日起先后访问乌克兰、波兰、法国、德国、布鲁塞尔和俄罗斯。法新社报道称，李辉从基辅和各欧洲支持者那里收到了一致的信息，就是希望北京利用其对莫斯科的影响力，让俄罗斯从乌克兰撤军，以结束战争。

一名曾与李辉交谈的欧洲外交官说：“我们（向李辉）说，除非俄罗斯军队撤出，否则冻结冲突不符合国际社会的利益。”这名外交官还说，他也告诉李辉“不可能将欧洲与美国分裂”，欧洲不会撤回对乌克兰的支持。

欧洲外交官说，他们在与李辉会谈时，尝试传达三个关键信息，中国必须继续向俄罗斯施压，不让莫斯科使用核武器；中国不得向俄罗斯提供军事援助；中国应谴责莫斯科的侵略行为。他们还要求李辉支持国际社会为保护被俄罗斯占领扎波罗热核电站所做的努力。