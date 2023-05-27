蔡英文：台湾是全球公卫一分子 努力开拓国际空间

台湾总统蔡英文星期六（5月27日）会见台湾“世卫行动团”时说，遗憾第76届世界卫生大会（WHA）未将台湾参与的提案纳入议程，但台湾是全球公卫的一分子，会持续努力开拓国际空间，相信总会有突破。

根据联合报报道，WHA在21日至30日举行，台湾卫福部长薛瑞元率领的“世卫行动团”未获邀进入WHA场内。

蔡英文会见世卫行动团时指出，很遗憾WHA未将台湾参与的提案纳入议程，但台湾走向世界的脚步不会停下来，如同薛瑞元所说“久叩WHA不进难免失落，但不放弃也不用急”，只要台湾持续壮大，一步一脚印跟世界交朋友，相信总会有突破的一天。

蔡英文还说，世卫行动团在日内瓦不但进行多场双边会谈，拓展政府间医卫合作，也跟“世界医师会”合作，举办紧急医疗论坛。另外，世卫行动团也透过“全球合作暨训练架构”（GCTF），与美国、日本、澳洲交换防治冠病的经验。

蔡英文表示，感谢世卫行动团团结海内外的力量，积极向世界传递台湾的声音，在艰困的国际情势下，为台湾争取国际支持，在日内瓦的交流经验，不只对台湾非常珍贵，更向世界展现，台湾有意愿也有能力做出更多贡献。

蔡英文说，台湾是世界的伙伴，也是全球公卫的一分子，因为有大家的努力，在争取参与WHA和WHO的路上，台湾并不孤单，她呼吁“一起继续打拼，为台湾开拓更宽广的国际空间”。