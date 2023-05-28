国际人权组织称一维族学生抵港后失踪 港府驳斥：并无入境

针对国际人权组织国际特赦（Amnesty International）称有一名维吾尔族学生抵达香港后，疑似在机场被中国大陆警方带走失联一事，香港政府发言人星期六（5月27日）驳斥称，记录显示该人士未入镜或曾被拒绝入境香港，要求人权组织为不实言论道歉。

综合法新社与香港星岛日报报道，国际特赦组织星期五（5月26日）在一份声明中说，出生在新疆克拉玛依市的维吾尔族学生Abuduwaili Abudureheman本月10日由韩国抵达香港后，在机场与朋友失去联络，至今下落不明。

国际特赦组织称，该学生过去七年在韩国读书，并因其在国外的出游经历，被中国大陆列入“观察名单”。当事学生同行的朋友称，曾在机场收到当事人的短信，称自己被警方审问，随后失去联络，下落不明。他的朋友在次日咨询香港有关机构未得到有用信息后，由于担心当事学生安危，选择公开事件。

国际特赦组织促请港府尽快公开该学生的行踪，并忧虑他或遭非法引渡返大陆，面临拘留和酷刑。

香港政府发言人回应相关媒体咨询时称，政府纪录显示该学生并没有入境或曾被拒绝入境香港，批评国际特赦组织在没有查核真相就肆意攻击港府、诋毁香港人权状况，“其歹毒之心显而易见”。

港府发言人称，对该组织毫无根据、无中生有、企图抹黑香港政府的言论予以强烈谴责，并要求该组织对其不实言论道歉。