南方航空新加坡地勤被指辱骂旅客是狗 南航道歉

针对有中国旅客称在中国南方航空新加坡机场柜台值机时，遭到地勤人员冷漠对待并被辱骂“是狗”一事，南航发表声明道歉，指该地勤人员是南航委托服务的本地地面代理服务商员工，目前已要求代理服务商停止其服务资格。

据澎湃新闻星期六（5月27日）报道，乘客袁先生星期二（23日）在新加坡樟宜机场办理南航飞往重庆的CZ546航班值机手续时，因被告知调换至安全通道座位需额外收费，向柜台工作人员询问。

该乘客称，当时几名柜台工作人员正在用中文交流，但当他询问对方是否会讲中文时，被一名男性员工告知听不懂中文，拒绝回答该乘客的问题。乘客称，他认为自己因为讲中文受到歧视，询问对方的工号并打开手机记录时，该地勤人员突然起身对其进行辱骂，“用三种语言（骂我）‘你是条狗，你听不懂人话’。”

不过，报道中该乘客提供的视频并没有记录到这部分对话，只有该地勤人员用普通话说“你要做一条狗的话，我可以当你是一条狗”，以及乘客追问“说清楚谁是狗”等。地勤人员也在视频中称，该乘客是在他们工作中过来“插嘴”，但乘客称当时柜台前只有他一名旅客。

旅客提供给中国媒体的视频中，南航地勤人员用普通话说“你要做一条狗的话，我可以当你是一条狗”。（互联网视频截取）

南航星期六晚间通过“中国南方航空驻新加坡营业部”官方微信公众号发表针对此事的情况说明。南航称，5月23日收到旅客在新加坡乘机遭遇柜台服务人员辱骂的投诉后，就及时启动调查，与该旅客持续加强沟通，并表达了南航的歉意。

情况说明指出，该柜台服务人员为南航委托服务的当地地面代理服务商员工，在服务过程中该员工与旅客发生争执，语言使用严重不当。目前，南航已要求代理服务商停止该名人员服务南航新加坡营业部的资格。

南航还说，感谢旅客、媒体和公众对公司的关注和监督，并表示将认真总结教训，加强代理服务管理，完善相应工作流程，提升外部代理服务保障水平。

事件曝光后，很多中国网民在社交媒体平台表达了不满，并联想到此前香港国泰航空空服人员歧视非英语旅客事件。国泰三名空服人员被指取笑乘客将毛毯的英文说错，以及在粤语广播劝乘客返回座位后，向同事形容乘客“听不懂人话”，引爆中国大陆舆论场。事后国泰航空在三天内四度致歉，并于星期二（5月23日）急速解雇涉事的三名空中服务员，但舆论尚未冷却。

不过，大部分网民认为，南航此次事件只是普通的旅客和地勤人员发生口角，虽然用词不当，但并不涉及歧视讲中文旅客。