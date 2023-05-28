侯友宜：人民安居乐业 永远大于政客权利操作

台湾在野的国民党籍总统参选人、新北市长侯友宜谈及治安问题时强调，人民的安居乐业，永远大于政客的权利操作，并表示是非对错清清楚楚，是他一生重要的坚持。

据《联合报》报道，侯友宜星期六（5月27日）在高雄参加“董事长开讲”节目录影时，发表上述论述。侯友宜说，治安绝不仅是第一线警察的事，有好的治安，社会才能安定进步，经济才会好，环环相扣。

侯友宜说，他在警察第一线多年，明辨善恶黑白，更知要如何做，才能让警察向前走。他强调，身为军警及公务人员一定要保持行政中立，以“国家至上”为原则捍卫台湾。

侯友宜也感谢马英九与陈水扁两位前总统，让他能用自己的专业，为治安贡献。他提到，陈水扁主政时，曾推动警察精英入党，后来民进党也邀他到嘉义故乡参选，但他都没参加，因为他心中只有一个观念，即警察应行政中立，全心全力守护人民的安全。

不过侯友宜也批评，现在民进党执政七年，中央部会多半政治凌驾专业，更有政治人物与枪击案、诈骗案有关，“叫警察要如何作为”？他认为，绝对的权力使人绝对腐化，黑金挂勾，将使警察无法保护人民，造成社会民心动荡，是最严重的事。

他并说，诈骗猖獗是人民最痛，对于操纵青少年犯罪的幕后集团，也应加重其刑。

侯友宜重申，要团结，重用公务体系人才、用对的人做对的事，才能把台湾照顾好。他承诺，若当选总统，会集结群力净化治安，并尊重公务体系升迁制度，公开透明，保持行政中立，不会让政台受到干预。

他也说，对现职军警公教人员的生活，一定要得到保障，要让他们有生存的尊严，“人民的安居乐业，永远大于政客的权力操作。”