中国新能源企业被曝集中解约应届生 人数或多达2000人

中国新能源企业中创新航被曝5月底集中解约大批应届毕业生，受影响人数或达2000人以上。该公司称因为新能源行业面临诸多挑战，于是进行相关业务调整，做出解约决定，并承诺将支付每人3000元（人民币，下同，约570新元）作为赔偿。

据财新网星期六（5月27日）报道，有五名应届毕业生称，他们在2022年10月与中创新航签订了三方协议，原定今年7月入职，但在5月24日突然收到中创新航人力资源打来的电话，称因“岗位调整”，中创新航决定与其解约，将支付每人3000元的赔偿金，并要求在两个工作日内反馈相关信息。

毕业生还说，中创新航星期五（5月26日）晚间向已被解约的应届生分享了招聘会信息，称新能源行业面临诸多机遇与挑战，为适时响应市场和客户需求，公司进行了相关业务调整，因此作出解约决定；公司还说，为积极协调寻找多方就业资源，搜集了5月27日至6月10日期间，合肥、常州、成都三地计划举办的招聘会信息，供被解约学生参考。

一名被解约应届生展示的一个中创新航解约交流微信群中，人数已经达到了500人的群聊人数上限，一个类似功能的QQ群人数则有980多人。另一名被解约学生所在的另一个QQ群中，也有700多人，聊天内容均是解约经历和招聘信息。

据封面新闻报道，可能有2000名甚至更多的应届生此次被集中解约，涉及中创新航在常州、厦门、成都、眉山、武汉、合肥和江门的全部七大产业基地。截至目前，中创新航未对相关媒体问询做出置评。

据报道，被解约应届生的不满集中在中创新航进行解约的时间点上：目前大多数公司的春招已经结束，距离秋招又还有几个月，现有的招聘岗位无法满足需求。被解约的应届生中，很多在签约后就没有继续留意其他工作机会，也有部分应届生为了中创新航的岗位，放弃了读研或考公务员。

财新网3月曾报道，由于订单不足，中创新航在2022年11月、12月开始出现强制双休、限制工时等；当时有不少员工因工作量过低而选择离职，一片能容纳上万人的员工宿舍区，员工数量从巅峰时超过8000人减少到当时的1000多人。

资料显示，中创新航是中国装车量仅次于宁德时代和比亚迪的动力电池企业，总部位于江苏常州。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，今年前四个月，中创新航装车量为7.47吉瓦时，市占率8.21%，在中国排名第三。

中创新航于2022年在香港交易所上市，目前第一大股东为常州金坛区人民政府，持股14.23%，四川成飞集成科技股份有限公司持股8.53%，为其第二大股东。截止星期五（5月26日）收盘，中创新航报收每股18.34港元（约3.15新元），在过去一周累计下跌7.37%。