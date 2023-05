歌手黄耀明在港演唱会场地被取消 称“我们都知道是什么理由”

香港歌手黄耀明称原本获准于8月在香港会议展览中心举办演唱会,但最近收到该单位通知取消提供场地。他在社交媒体上说:“他们没有说理由,而其实我们都知道是什么理由。”

黄耀明星期五(5月26日)在Instagram发文,提到自从2021年12月最后一次在香港伊利沙伯体育馆演出后,每个月不停申请不同场地演出,但都失败。

他在今年1月收到香港会展的回复,称申请演出场地成功,可在8月举行演唱会,“我们连忙交了支票,开展了筹备工作”。

不过,黄耀明说在星期四(25日)收到香港会展的信件和退回订金的支票。他强调,香港会展没有解释取消提供场地的原因,只是在信中写道“we are not in a position to proceed”(我们没办法执行)。

黄耀明形容,这是“非常坦诚和直率的回复,绝不含糊又非常准确”,他并说:“我们都知道是什么理由。”

黄耀明也在贴文中批评香港会展的管理层就此事欠香港市民大众一个公开解释,“为什么一个热爱香港的市民可以被剥夺为其他香港人演出的权利。希望他们好好说这个故事,让世界知道这个国际都市办事有多公正多透明”。

黄耀明多次公开支持香港民主运动,也积极参与2019年爆发的香港反修例抗争。

香港廉政公署曾在2021年拘捕黄耀明及前民主党成员区诺轩,指两人在2018年立法会补选期间向他人提供娱乐,涉嫌舞弊;但控方最终决定改以自签担保守行为处理,撤回黄耀明的控罪。

自签担保守行为是普通法地区比如英国和香港一种处理刑事案件的判罚,被告透过担保方式,以一定金额并以自签或由其他保证人作担保,承诺保持行为良好及遵守法纪,担保期不超过三年。