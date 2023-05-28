美副贸易代表：关税检讨结果不会取决于美中贸易是否有突破

美国副贸易代表比安奇说，美国采取分析性方式，检讨是否继续对中国商品加征关税，而不是取决于是否在美中贸易关系上取得任何突破。

比安奇（Sarah Bianchi）星期六（5月27日）接受路透社采访时说，美国政府不会假定美中贸易课题下来会取得突破，但会继续在各个层面与中国进行对话。

美国方面早前展开301条款调查后称，中国盗用美国知识产权，并胁迫想要在当地做生意的美国公司转让敏感技术。时任总统特朗普之后在2018年和2019年对当时总值约3700亿美元（4995亿新元）的数千件中国进口商品加征关税。

根据1974年《贸易法》第301条，美国在首次加征关税四年后需要进行检讨。据报道，比安奇拒绝说出检讨工作何时完成，但补充在2023年底前完成算是合理的。

美国贸易代表办公室已在2022年底延长来自352个进口类别的商品关税豁免，9月30日到期。一些在华盛顿的贸易专家认为，这个日期有可能是美国检讨关税措施时作出决定的时间点。

美国在检讨期间正设法抑制高通胀情况，一些美国官员当时也提出取消部分关税。

另一方面，中国商务部部长王文涛不久前先后与美国商务部部长雷蒙多，以及美国贸易代表戴琪会面。戴琪与王文涛会面时，对中国政府主导的经济政策提出不满，王文涛则关切美国对华经贸政策和关税问题。双方均表示应保持沟通。