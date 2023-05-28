齐白石等41位中国近现代大师书画作品不准出境

中国颁布的最新名家书画等作品限制出境名单中，包括齐白石、丰子恺、关山月等41名近现代大师的书画作品被列为一律不准出境，另有158人的代表作不准出境。

中国国家文物局官网星期五（5月26日）发布通知称，为加强文物保护工作，防止近现代珍贵文物流失，完善文物出境审核标准体系，根据相关法律法规，文物局研究修订了1911年后已故书画类作品限制出境名家名单。

名单中，作品一律不准出境者有41人，包括于右任、丰子恺、齐白石、关山月、李叔同、张大千等，另有158人的代表作不准出境。

中国国家文物局最新公布的“1911年后已故书画类作品限制出境名家名单”中，作品一律不准出境者有41人。（中国国家文物局官网截取）

同时，中国国家文物局也研究制定了1911年后已故陶瓷、雕塑、扇子、织绣、玺印、烟壶、漆器等七类作品限制出境名家名单。

其中，陶瓷类作品一律不准出境者有10人，雕塑类一人，扇子类三人，织绣类七人，玺印类四人，烟壶类四人，漆器类九人。

通知还明确，2001年颁布的《1949年后已故著名书画家作品限制出境的鉴定标准》《1795年至1949年间著名书画家作品限制出境的鉴定标准》，以及2013年颁布的《1949年后已故著名书画家作品限制出境鉴定标准（第二批）》，自新修订名单发布之日起废止。

据中国媒体2013年汇总，当时的名单中，共有11名书画家的作品一不准出境，分别是王式廓、何香凝、李可染、林风眠、徐悲鸿、高剑父、黄宾虹、董希文、傅抱石、潘天寿和吴冠中；另有齐白石、丰子恺等256人的作品原则上不准出境，代表作不准出境者则有128人。