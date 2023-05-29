H&M北京三里屯太古里旗舰店将闭店 品牌在华规模最大门店之一

瑞典快时尚品牌H&M将在下个月关闭位于北京三里屯太古里的旗舰店，这是该品牌在中国开设规模最大的门店之一。

据界面新闻星期天（5月28日）报道，H&M已开始通知消费者有关消息，并称三里屯太古里旗舰店将在6月11日停止运营。

报道称，作为H&M进入中国市场后开设的第200家店，三里屯太古里旗舰店对其有着重要意义。

H&M中国公关团队说，三里屯太古里旗舰店关闭后，将会继续在北京和中国其它城市寻找合适的门店位置，开设品牌全新旗舰店。

这也是继2022年关闭上海淮海中路旗舰店后，H&M在中国的又一重大布局调整。淮海中路旗舰店是H&M于2007年进入中国市场开设的第一家门店，同时也是之前品牌在中国市场开设面积最大的门店。

除了H&M，许多快时尚品牌都在近年调整中国市场布局策略。例如，Zara过去一年里已经在中国多个城市关闭门店，包括北京、上海、广州、烟台等。

GAP在多个城市关停门店后，于2022年11月宣布将中国市场业务出售给中国宝尊电商，而其子品牌Old Navy已经在2020年正式退出中国市场。

界面新闻的报道分析，许多快时尚品牌近期频繁关店，或也与其租金策略相关。

一位不愿具名的零售行业从业者透露，过去快时尚品牌强势，能够以较低租金签下极长租约。但按照当下市场表现，再续约必然要支付更高租金，租约也更短。为了避免租金优势被打破，和开发商协商期间拥有更多谈判筹码，部分快时尚品牌倾向关闭原店后再另找新址开店。