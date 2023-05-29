深圳房中协发提示禁止参与买房负首付

针对中国深圳近期出现的买房“零首付”和“负首付”广告，深圳市房地产中介协会发布提示称，“买房负首付”已违反国家相关金融信贷政策。

深房中协上星期五（5月26日）于官网发布《关于禁止参与/协助“买房负首付”“零首付”等违规违法行为的郑重提示》（下称《提示》），指出深圳市出现以“首付分期”、“装修贷”等形式诱导购房者购房的违法违规行为。

《提示》指出，2017年中国住房和城乡建设部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会联合印发《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》，严禁房地产开发商和中介机构违规提供购房首付融资、首付分期和变相首付垫资。

《提示》要求房产中介机构和从业人员严格遵守“房住不炒”，禁止以任何形式参与或协助以“负首付”或首付分期为噱头的房源宣传和销售。

《上海证券报》上星期六（27日）的一篇报道分析，“负首付”背后的运作逻辑与“高评高贷”相同，即通过高值评估来获得高额贷款，银行评估价格高于真实交易价格，从而贷更多款来变相降低首付。

报道举例，一套房子评估价570万元（人民币，下同，109万新元），业主售价520万元。购房者可在银行贷款570万元买下这套房，剩余50万元用于装修。

报道指出，购房没有真实的首付支撑，容易抬高杠杆。负首付购房会让购房者后续的真实房贷压力明显放大，使房贷违约成本增加，最终对购房者和商业银行都不利。

报道引述律师分析称，一旦被银行或监管部门查出“负首付”行为，购房者将面临停贷，或提前全额偿还贷款的风险，个人征信也会受到影响。银行停贷后，购房者若无法及时偿还银行贷款，将面临抵押房产被拍卖的风险。