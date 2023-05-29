富士康郑州厂区今起加码招聘奖励金

郑州富士康iDPBG事业群上星期六（5月27日）发布消息称，自星期一（5月29日）起加码员工招聘奖金，最高可达每人3500元（人民币，下同，670新元）。

综合中国证券报和证券时报报道，自5月份以来，郑州富士康iDPBG事业群已三次加码招工奖励措施。在业内人士看来，该厂区开启火热招聘模式，或为即将到来的第三季度iPhone 15新品量产做准备。

郑州富士康iDPBG事业群在一份名为“内部推荐合伙人奖金加码啦”的推文中说，员工招聘奖励政策分为两种，一种是返费模式，以制造部门关键工站为例，求职者返费奖金为2500元至3000元，介绍人推荐奖金为500元，合计最高可达3500元。

另一种则是同工同酬+小时差价。同样以制造部门关键工站为例，5至6月薪酬为每小时18.5元至19元，7月则增加2元，每小时达到20.5元至21元，同时介绍人每小时还可增加1元。

5月2日，郑州富士康iDPBG事业群对制造部门关键工站求职者的返费奖金为1500元至2000元；5月9日，该返现奖金上调500元，达到2000元至2500元；5月20日，新增小时工，且时薪最高可达20元；5月27日，返费奖金上调500元，达到2500元至3000元，且上调小时工薪酬每小时2元，达到20.5元至21元。

除返费工、小时工外，郑州富士康iDPBG事业群还一直在招聘正式工，入职奖金5400元，入职每满一个月发600元，分九个月发放。