曾钰成：2019年香港区议会颠覆职能致政府改制

在香港特区政府公布区议会改组方案后，香港民建联创党主席、立法会前主席曾钰成受访时称，2019年修例风波下的区议会完全颠覆原有职能，才让中央和特区政府确信原先区议会产生方式会出事。

曾钰成在香港《星岛日报》网站星期一（5月29日）刊登的专访中说，区议会在回归后一段时间都扮演超乎《基本法》规定的角色，这一点曾获中央和特区政府的默许以至鼓励。

但曾钰成认为，修例风波下产生的区议会，颠覆了区议会原有的功能，彻底改变中央和特区政府对地区行政的想像，政府当然振振有词去改制，“完全起不到咨询的功能，中央和特区政府都强烈相信，按照原有方向发展的区议会是错误的。”

曾钰成指出，错误体现在两个层面。一是2019年产生的区议会令中央和特区政府发现，根据以往的制度可能会出大问题，二是整个选举主导的政治制度似乎已“此路不通”，外国如是，香港更是如此。

曾钰成说，香港回归以来政制——包括区议会的选举成份愈来愈高，但整体管治和社会局面却没有因此变好，反而常出乱子，甚至动摇根本宪制秩序，“有些人说立法会和区议会是‘民主倒退’，显然是以过去的标准衡量。国家已经给足机会你学习西方那一套，偏偏就行不通。发生的事情其实在催迫大家重新思考，到底过去所走的民主路是否真的行呢？”

但曾钰成也指出，中央政府未必已经放弃双普选。2021年香港立法会选举第二天，中央政府就曾发白皮书称，将继续按照宪法、《基本法》和全国人大及其常委会有关决定，与香港各界为双普选目标共同努力，没有否定普选。

曾钰成说：“当‘爱国者治港’有保证了，香港政治环境转正，所有参与公共事务的人都像习主席所说，自觉维国家根本制度，不怕再选出不爱国者了，选举方法、资格审查机制自然有空间放宽，但很难期望一、两届之内可以做到。”

本届香港区议会将于年底结束。香港特区政府5月2日宣布大幅度改革新一届区议会，将直选议席由以往的九成大幅减至两成，以防止激进政治立场人士进入议会。