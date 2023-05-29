中国商务部长就日半导体出口管制措施提严正交涉

中国商务部部长王文涛上星期在美国与日本经济产业大臣西村康稔举行会谈时，就日方执意出台半导体出口管制措施提出严正交涉。

据中国商务部官网星期一（5月29日）发布消息，中国商务部部长王文涛上星期五（26日）在美国底特律参加亚太经合组织（APEC）第29届贸易部长会议期间，与日本经济产业部长西村康稔举行会谈，就日方执意出台半导体出口管制措施、七国集团广岛峰会抹黑攻击中国等提出严正交涉。

王文涛指出，日方罔顾中方强烈反对和业界意见呼声，执意出台半导体出口管制措施，严重违反国际经贸规则，严重破坏产业发展基础。中方对此强烈不满，敦促日方纠正错误做法，切实维护全球产业链供应链稳定。

他说，七国集团在联合声明中操弄涉华议题，出台影射中国的所谓经济安全文件，干涉中国内政，中方坚决反对，希望日方端正对华认知，真正以建设性姿态推动两国经贸关系稳定发展。

王文涛表示，中方愿与日方一道，推动经贸重点领域务实合作，提供公平、透明、可预期的营商环境，为构建契合新时代要求的中日关系作出积极贡献。

双方同意就各自关注的经贸问题加强对话与交流。

另据日本共同社报道，日本经济产业部长西村康稔上星期五在记者会上透露，他与同在美国底特律参加亚太经合组织（APEC）第29届贸易部长会议的王文涛举行了约一小时的会谈。西村康稔称，他在会谈中提出要求尽快释放今年3月因涉嫌违反《反间谍法》，在北京被拘留的日籍员工。