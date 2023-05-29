赖清德：维持停运核能机组紧急时可启用

民进党总统参选人赖清德星期天（5月28日）在与台湾大学学生座谈时说，相关单位已在规划，如何维持已停运的核能机组，确保可在紧急时启用。赖清德这番话似乎显示民进党的反核风向在变。

综合台湾《中国时报》《联合报》《自由时报》等报道，反核是民进党的神主牌之一，是民进党从在野走向执政之路的政治诉求，但在2021年底进行四大公投之前，多份民调却发现，20岁至34岁的年轻族群多数挺核，但未必认同民进党执政后推动的“非核家园”政策。

核一厂于2018年7月进入除役程序，核二厂今年3月中停机，核三则预定在2025年5月除役。目前正值炎热夏季来临，台湾供电吃紧，产业界一再呼吁蔡政府恢复核电，民进党智库新境界文教基金会副董事长童子贤日前表态，应重启已除役的核一、核二厂。

台湾总统蔡英文在5月20日就职七周年记者会时被问及此事时说：“应该是他（童子贤）个人的看法”。蔡英文说，重启核一、核二执行上有困难，并强调台湾不会缺电，必须继续投资储电设备以及电网韧性建构，以确保供电稳定性。

也是台湾副总统的赖清德星期天出席台大政治系与亚太青年协会合办的2024校园总统马拉松论坛，与学生座谈时，被问及如果两岸陷入冲突或战争，台海周边海运被封锁，要如何填补靠进口的台湾八成天然气和燃煤缺口。

赖清德对此回应说，从2016年开始，政府希望能够建立能源自主，绿色能源尚在起步阶段，去年绿能发电已经高于核能发电，但是比例确实不高，未来势必要持续加强。

他说，核一、核二厂陆续除役，核三厂也将在2025年达到运转年限。在此状况下，目前相关单位有在规划，怎样将已经停机的核能机组，维持在一个未来可紧急使用的情况，以备不时之需。

赖清德星期天的谈话，是蔡政府官方首度公开承认让已停机的核能机组保有再运转的可能性。一位参与核能政策拟定的官员说，核一已展开除役计划，重启机会低，核二、核三是赖清德口中未来紧急使用的两大标的，但还须克服法规限制、用过燃料棒储存两大难关。

国民党指出，赖清德上述谈话凸显民进党能源政策的错误。国民党发言人林家兴说，民进党“反核急绿”的躁进废核政策严重错误，2025“非核家园”正常已证明破产，能源转型根本无法实现。

民众党立委张其禄指出，这完全证明2025年“非核家园”政策的大失败，事实上当初订的目标完全不切实际，所以赖清德才要去收这个烂尾。

民进党发言人张志豪星期一（29日）强调，民进党非核立场坚守未变，落实非核家园与推动能源转型，一直是民进党与台湾许多进步力量共同的目标。作为执政党，民进党持续透过政策积极落实这些目标。

他说，民进党自2016年执政以来，积极部署，攸关净零排放目标的非核，减煤，增气，展绿的能源转型工程。民进党总统参选人赖清德是针对学生提问被封锁的极端外部状态，导致国安风险情境下，所做的思考及讨论，不是常态状态。

张志豪指出，赖清德数度表达绿能发展及能源自主的重要性。政策方向上，民进党也强调最优先的，还是扩大真正自主的再生能源及储能设备，节能，避免耗能。民进党非核立场坚守未变，政府也会持续发展绿电，为提高再生能源配比努力。