福建鼓励干部担当作为 优秀者可获破格提任

中国福建省出台20条措施激励干部担当作为，破除论资排辈，特别优秀的干部可获破格提任。

综合《福州日报》、《中国青年报》星期天（5月28日）报道，中共福建省纪委、省委组织部近日联合出台《关于深化激励干部担当作为工作的通知》（下称《通知》），从提升动力能力、优化考评机制、树立重实绩的用人导向、健全管理监督机制、构建关心关爱体系五个方面，推出20条的政策措施。

激励干部担当作为的措施包括，要发挥考核评价“指挥棒”作用，优化年度考核，加强一线考核，并建立考核结果反馈制度，引导干部发扬成绩、改进不足。对连续多年年度考核优秀、业绩突出、群众公认的干部，同等条件下优先提拔使用或晋升职级。对年度绩效考评各类别排名靠前的单位，年度考核优秀等次比例可适当提高。

其他措施还包括加大担当作为干部选任力度，破除论资排辈、消除“隐形台阶”，大力选拔使用勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，特别优秀的可以破格使用。

例如，注重选拔优秀县（市、区）党政正职担任省直部门领导班子成员；对县（市、区）特别优秀的党委常委，可直接提任同一层级党政正职；对县（市、区）党政正职、乡镇（街道）党（工）委书记中的优秀干部，可直接提任上一级党委专职副书记、政府常务副职，或者兼任上一级领导班子副职。

《通知》强调，各级各部门要建立健全工作机制，结合实际提出符合本地本领域干部特点的措施，以上级担当带动下级担当，以领导干部担当带动广大干部担当，把激励干部担当作为融入日常工作、形成长效机制，推动广大干部在推进中国式现代化的福建实践中不懈奋斗。