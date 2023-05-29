港媒：郑永年获邀加入香港特首政策组

香港媒体在评论文章中说，中国大陆著名政治学者郑永年已获邀担任香港特首政策组成员。

《明报》星期一（5月29日）刊登署名评论文章，称香港特首李家超去年底设立特首政策组，由团结香港基金前副总裁黄元山出任组长。政策组成立半年以来，表现低调，仅在今年初成立了一个特首顾问团。最近，又筹组了一个56人专家组，“名单未正式公布，已在传媒中曝光”。

文章没有点名是哪一家媒体报道有关名单的消息。但根据该文署名作者获得的名单，56名成员主要来自商界、学界及个别智库，分为三组，包括经济发展专家组、社会发展专家组，以及规模最大的研究策略专家组。

文章说，其中最为瞩目的，是香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长郑永年教授，获邀担任研究策略专家组成员。郑永年也是智库广州粤港澳大湾区研究院理事长。

文章列举了郑永年的背景和过去提出的观点，包括他曾于2020年出席中国国家主席习近平召开的经济社会领域专家座谈会，因此被外界视为北京中央智囊。

此外，郑永年曾在2019年后提出香港须“二次回归”，影响了北京对港方针，时任港澳办公室主任张晓明等官员也曾提及这个命题；去年7月，郑永年接受凤凰卫视访问时也提到，中国要与世界接轨，大陆城市首先要与香港规则接轨，香港的责任和能力更显重要。

文章引述香港前中央政策组首席顾问刘兆佳说，据了解特首政策组一年或只开会一两次，其作用不在于开会，而是能否对于政策组的研究，提供更有阔度、广度及质量的研究意见，“最终能否发挥作用，要视乎当局能否善用这些人才”。

特首政策组在去年12月成立。李家超曾公开表示，他期望特首政策组能在几方面作出贡献：包括倡议及协助制定长远和策略性政策；紧贴国家发展，包括方向、计划和政策，分析及建议融入国家发展大局的对接重点；审视国际关系和形势，分析机会和风险；掌握香港民情，了解市民关注大方向和重点，协助决策方向和制定措施等。