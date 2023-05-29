叶刘评论国泰涉歧视风波 吁港人反省自身英语水平

香港国泰航空空中服务员涉歧视非英语乘客风波，香港行政会议召集人叶刘淑仪星期天（5月28日）在脸书发文评论事件时称，不能接受歧视行为，但认同部分中国大陆官员的说法，指部分大陆网民反应过激。她也希望部分香港人在嘲笑大陆人英文发音时，也要反省自身的英语水平。

叶刘淑仪在脸书上写道，她与新民党四名立法会议员在上周末到浙江考察，与当地官员交流时提到有大陆网民指控国泰航空空中服务员歧视非英语乘客的风波。当中有人表示愤慨，为什么时至今日香港人仍然歧视大陆人？ 但也有不少人表示，部分大陆网民反应过激，例如质疑为何香港人不是全部讲普通话？以及要求英资太古集团撤出国泰、甚至网上流传有小红书网民发贴表示会携带随身隐形摄录装置，故意挑衅空姐等非理性贴文，“我认为这些都是过火了”。也有大陆官员对她说，不要排除外资。什么资金都欢迎，大家一同拼经济才有发展。

叶刘淑仪认为，或许部分大陆网民不了解香港社会独特性质，现今香港讲普通话的人虽然越来越多，但并未如大陆般普及。

她指出，作为一名服务员（无论是什么类型的服务员），嘲笑顾客来源地、肤色或语言都是歧视；作为一个专业、思想成熟的服务员，任何情况下都不应该嘲笑顾客；尊重客人、以礼待人才是专业的表现。

叶刘淑仪说，她近年与不少青年人交流，发觉不少大学毕业生英语文水平下降了。假如香港人嘲笑个别人士英文发音或文法有误，那么他们有没有反省自身英语水平？

她说：“我认为香港人不应该歧视内地人，内地人也不应该对香港人抱有过激及过度情绪化的反应，不然只会加深两地矛盾。其实内地人与香港人都是一家人，我们互相需要对方，应该彼此体谅及包容。如此一来大家才可以和平相处，内地和香港都有更好发展。”

综合多家中国媒体报道，一名中国大陆网民上星期一（22日）在社交网站，实名举报国泰航空的空服人员歧视非英语乘客。国泰航空在调查进行几个小时后宣布，解雇三名涉事空服人员。

不过，国泰空中服务员工会上星期三（24日）向会员发出内部电邮，对国泰航空服务员得面对众多不实指控及网上传言，感到痛心。