郭台铭落选后首度发声：为台湾青年创业家带来更大格局

台湾鸿海集团创办人郭台铭在无法获得国民党征召为总统参选人后首度发声，表明要台湾青年创业家带来更大的格局。

郭台铭上次在脸书发文是5月17日祝贺新北市长侯友宜获得国民党征召参加2024年台湾总统选举，并感谢“郭粉”的支持。

时隔11天，郭台铭再在脸书发文，称作为上一代创业的人，最想做的事就是带给年轻人新的希望，给青年创业家更大的格局。

郭台铭写道，他星期天（5月28日）下午应邀参加老朋友、华府玉山科技协会理事长萧一白（Terry Hsiao）举办的新创团队活动，同与会者分享创业经历。

他说，自己50年前创业时只有一家小小的塑胶厂房，晚上都睡在板凳上，每天面临着资金紧张跟营运困难的挑战。当时他从订单中发现，精密模具将会是全球工业产业的核心，因此决定投入资金，在台湾发展最先进的技术。

他说，50年后的现在，世界各地已经陆续掌握精密加工的技术，台湾接下来必须以科技创新为创业核心，才能够开创出下一个优势。尤其是一直在说的人工智慧（AI），从近期市场的反应中就能确定，这就是下一个世界产业趋势 。

郭台铭指出，他在这些年知道，对科技业来说，最重要的是要能走出台湾，跟国际企业接轨合作。因此，他从今年3月开始到美国华盛顿、波士顿、旧金山、洛杉矶、日本东京等地与许多AI产业的重要人士见面，讨论台湾未来的合作发展，“不管是半导体产业，或是医疗等领域的应用，台湾都要在AI领域准备爆发的时候站稳脚步”。

身为玉山科技协会的初代创办人，郭台铭说，他一直用实际行动支持年轻人创业，因为他认为台湾拥有开放、自由的环境，绝对有机会发展成世界首屈一指的科技岛。

郭台铭最后说，现在是台湾产业发展的关键时刻，他要告诉每一位青年创业家，他们的创新与毅力是台湾下个50年重要的希望，非常期待大家为科技经济创造出下个篇章。“我们都会全力支持，因为你们是台湾的未来”。