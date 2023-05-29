中国前四月27省沙尘天为近五年最多

中国官方数据显示，中国1至4月共发生12次沙尘天气过程，全国27省267个城市累计出现4892天的沙尘天，为近五年同期最多。

据澎湃新闻报道，中国生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华星期一（5月29日）在例行发布会上公布上述数据。

蒋火华指出，今年春季以来发生的几次较大的沙尘过程，影响中国北方地区的沙尘源主要是蒙古国南部戈壁荒漠区以及中国西北沙源地。北京3月份的两次强沙尘均起源于蒙古国南部。

蒋火华引述专家分析说，蒙古国对北京沙尘浓度的贡献可以达到七成，对中国东北地区和中东部其他地区的沙尘浓度贡献超过五成。

他还说，中国气象部门已建立较为完善的沙尘天气监测预报体系，目前已初步形成对沙尘天气影响空气质量的天地一体化监测预报能力。

地面监测方面，在全中国1734个国家空气质量自动监测站点实时监测颗粒的基础上，西北近沙尘源区的内蒙古等六省区现有的1225个区县和乡镇监测站点均已与国家联网，初步实现了对西北近沙尘源区的县级城市全覆盖，这是对空气质量实时监测的“地面哨兵”。

卫星遥感监测方面，中国环境部已建立了沙尘天气卫星遥感监测业务体系，具备了极轨卫星和静止卫星等多源遥感数据相结合的全天时卫星遥感监测技术能力，这是“追踪”沙尘天气的“天眼”。

中国国务委员兼外长秦刚5月1日在北京与蒙古外长巴特策策格会面。中国外交部公布，双方一致同意加强防治沙尘暴合作，共同推进可持续发展。