中国首个戴眼镜航天员 专家：载荷专家视力要求低一点

中国公布的神舟十六号三名宇航员指令长景海鹏 、航天飞行工程师朱杨柱，以及载荷专家桂海潮中，桂海潮佩戴眼镜亮相发布会，将成为中国首位佩戴眼镜的航天员。针对眼镜是否会影响执行飞天任务的担忧，中国专家称，对载荷专家的身体素质要求相对较低，允许轻度近视，但在发射和返回阶段将不戴眼镜。

中国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩接受《环球时报》采访时介绍，航天员通常分三类，即航天驾驶员、航天飞行工程师和载荷专家，通常对这三类航天员身体素质的要求依次递减。他指出，从此前国外的情况来看，载荷专家身体素质要求可以相对低一些，“包括轻度近视，都是可以的。”

庞之浩进一步介绍称，虽然航天员可以戴眼镜上天，但一般在发射阶段和返回阶段，航天员是不戴眼镜的。“因为发射和返回时候震动较大，但上天之后戴眼镜并不存在什么问题。”

中国载人航天工程办公室总体技术局高级工程师王震也说，在选拔航天员的时候，对载荷专家的医学要求和对其他类型航天员是不一样的，相对而言对载荷专家的视力要求会低一点，所以戴眼镜也是没问题的。但他也指出，在飞行任务中，特别是在上升段的时候，航天员坐在飞船中会经历火箭的振动。如果戴着眼镜可能会与舱内压力服的面窗产生干涉，也可能会发生碰撞，因此航天员在发射任务中的上升段是不会戴眼镜的。

据中国载人航天工程办公室介绍，桂海潮于1986年11月出生，2020年7月加入中国共产党，是北京航空航天大学一位教授和博士生导师。桂海潮在2020年9月作为载荷专家入选为中国第三批航天员，2022年6月入选神舟十六号载人飞行任务乘组。他也是中国首位非军人出身的航天员。

神舟十六号是中国空间站正式进入应用与发展阶段后的首次任务，标志着中国空间站全面转入常态化运营模式。神舟十六号将在星期二（5月30日）早上9时31分发射，三名航天员计划于今年11月返回。