天涯社区创始人首度回应关停 称不会放弃网站

中国社群网站“天涯社区”在4月暂停营运，创始人之一、前董事长邢明首次对外回应说，网站因资金问题暂时停摆，并强调没有放弃恢复网站的希望。

据IT之家报道，邢明上星期六（5月27日）在社交平台上说，资金问题导致天涯社区暂时停摆，不过没有放弃恢复网站；他同时强调，天涯社区的数据不会丢失，会尽力保留网民在该网站发过的帖子和博文，“数据不会丢失，天涯从未放弃”。

天涯社区曾经是中文互联网最具影响力的网站之一，也是中国许多初代网民的青春回忆。但自从4月25日起，这个成立于1999年的老牌论坛就无法访问，引发了舆论热议。

邢明说，他原想低调地休整一段时间，筹集到资金后再恢复，没想到网民如此热情，“这对我们而言是一种激励，同时，我们也感到自责，没有为大家维护好平台。”

他补充说：“我们对未来充满信心，没有想过放弃。”

刑明还强调，将把数据的恢复与保存放在第一位，并与政府、电信合作沟通，确保网民的“回忆”能够留存下来。

为了重启天涯社区，另一位创始人之一宋铮发起了“七天七夜，重启天涯”直播义卖活动，希望通过直播带货的方式，筹集到300万元（人民币，约57万新元）的资金支付电信机房的费用。

报道称，这场义卖活动从星期天（5月28日）晚上开始，连播七天。

天涯社区官方微博上星期六曾发布公告说明暂停营运的原因。

公告写道：“由于资金流动性困难，这几年累计拖欠的电信IDC费用已到了最后无法协调协商的状态，加上我们也发现了一些平台自身的技术问题需改进，需要进行技术升级、数据重构及产品瘦身等，这将大幅降低电信费用及优化用户体验，有利于后续的可持续发展。因此，天涯社区无奈暂停了访问服务。”

公告也说，上亿用户在天涯留下了海量的原创内容、互动数据、社交关系以及人生轨迹，用户数据资产安全必须高度重视；经协调，这方面最近得到了有关政府部门及电信运营商的大力支持。“这个曾经的高质量中文原创内容网络圣地，一定会长远地保留住。”