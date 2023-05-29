港金管局总裁出访阿联酋 盼增加金融领域长期合作

香港金融管理局总裁余伟文和数名香港银行家目前在阿联酋访问，希望借此行加强与当地金融监管部门等的联系，为金融领域的长期合作创造更多机会。

余伟文星期一（5月29日）在香港金管局官网发布的网志中说，他目前正与数名香港银行家开展阿联酋访问之旅。

他说，香港特首李家超今年2月率领商贸代表团访问中东，掀起了香港和中东地区对加强两地经贸往来的浓厚兴趣，大家对未来互补共赢的前景有很大的期盼，并有很强的意愿去增进了解，寻找机遇，通过具体合作提供发展动能。“这次访问是我们的跟进行动之一，目的是借此行加强与阿联酋金融监管部门、主权基金、金融机构和当地企业的联系，为金融领域的长期合作创造更多机会，打下更稳的基础。”

余伟文说，香港金融业的发展，需要金管局不断扩大朋友圈，发掘更多的市场机会。在今年余下的时间，金管局还将出访沙特阿拉伯和部分亚细安（东盟）国家，为香港国际金融中心未来发展开辟新的市场空间。金管局也将恢复香港银行公会年度访问中国大陆的安排，了解大陆金融行业支持、配合经济高质量发展的最新动态，更好地发挥香港金融机构的积极性和市场力量，推动两地金融互联互通和粤港澳大湾区合作。

余伟文介绍，在香港全面通关复常后几个月，金管局已经主动出击，通过外访直接接触海外和大陆政府官员以及金融机构和企业，推广香港的金融服务。单是在3、4月份，他就在出席国际清算银行和世界银行/国际货币基金组织的会议期间，分别在瑞士和美国会见了很多跨国金融机构和私人财富管理业务的负责人，帮助他们了解香港走出冠病阴影、重现经济活力的最新情况，以及香港金融业在资本市场和财富管理（尤其是家族办公室）的发展前景。

余伟文说，两度访问北京也让他有机会与中央政府负责金融工作的同事们深入全面地交流沟通，为下一步推动两地金融互联互通，深化香港离岸人民币业务等议题进行部署。金管局的团队也跟业界合作，在大湾区宣传推广跨境理财通，并在大陆主要城市举办活动，推广香港作为私募基金和企业财资中心大展拳脚的理想地。

他指出，出访以外，在香港举办大型金融会议也同样重要。过去几个月，金管局很高兴看到很多大型跨国金融机构陆续在港恢复或举办新的旗舰会议，众多国际和大陆金融界重量级人物络绎不绝于途。出席会议之余，在港期间他们还安排很多会晤。绝大部分访客都是几年来首次重返久睽的香港，令金管局欣慰的是，他们对这个城市的活力和前景都保持非常正面的评价。

余伟文说，今年恰逢金管局成立30周年，该局也借此机会举办数项国际会议。巴塞尔银行监管委员会会议3月移师香港举行，刚好碰上美欧银行发生连串事件，为会议增添了几分特殊意义。目前，金管局正为11月的另外两场重头戏做准备，一是再度举办的国际金融领袖投资峰会；二是与国际清算银行合办的高级别会议，庆祝其亚太区代表办事处在港成立25周年，作为金管局30周年活动的压轴戏。