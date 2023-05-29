吉林高三女生失联六个月后遗体被发现

中国吉林高三女学生郑春梅失联六个月后，其父郑云江星期一（5月29日）发文称，女儿遗体已于27日被找到。

郑云江的亲属告诉澎湃新闻记者，郑云江星期天（28日）上午收到警方消息告知，郑春梅的遗体在吉林市清源桥附近被发现。“目前家里正在商量如何处理这件事情。”

郑云江早前接受媒体采访时说，女儿郑春梅是吉林省吉林市昌邑区第十三中学高三学生，身高156公分，17岁，失踪时穿着校服。

郑春梅最后一次出现在监控视频中是2022年11月4日晚上，地点是在吉林大桥上。

郑云江说，11月4日白天，郑春梅没去学校，夫妻二人来到其住所询问，但女儿未解释原因。郑春梅以爷爷奶奶身体不好为由，让父母早点回家。

夫妻俩当天傍晚6时41分离开。郑父之后与女儿有短暂的微信文字交流，女儿回复他“吃啦，老好吃了”。

当晚8时51分，郑云江接到房东消息，称郑春梅晚上8时许离开住所，离开时称要回学校拿户口本。郑云江得知消息后马上报警。

吉林市警方通过监控视频发现，郑春梅消失在吉林大桥，距离租住地近四公里。之后当地警方组织多方力量搜寻，在吉林市松花江吉林大桥附近水域搜寻了十多天，但没有结果。

郑云江在女儿失联后多次拨打她的电话，“一开始关机，后来开机，接电话的是一个陌生男子。”郑春梅的手机最后在吉林大桥被人捡到。

郑云江说，手机上交给民警后，民警称无法提取手机内部信息，因此也无法获得进一步的线索。郑云江也说自己多次前往吉林市公安局了解案件最新情况，但始终无进展。他曾告诉澎湃新闻记者，“冬天江面上都结冰了，只能等开春冰化了再等等消息。”