台学者促速立数位三法

台湾学者认为，面对网络诈骗、盗卖个资猖獗的情况，现行数位法规落后、数位发展部业务需要新法规，呼吁针对数位市场、数位服务与媒体议价，推动数位法规与治理。

据台湾《醒报》报道，台湾二十一世纪基金会副执行长周韵采，与民众党立委张其禄和国民党立委王鸿薇星期一（5月29日）召开记者会，呼吁订定数位法规。

周韵采说，面对网络诈骗、盗卖个资状况猖獗，数位发展部业务需要新法规，呼吁针对数位市场、数位服务与媒体议价，推动数位法规与治理。

周韵采举例说，欧盟已针对数位治理与资安等议题，订定了数十条法律，范畴相当广泛，随着人工智能崛起，假新闻、资安问题只会愈来愈严重，但台湾政府却相当落后。她呼吁，政府应先针对欧盟的《数位市场法》、《数位服务法》与《媒体议价法》，研拟推动三合一法案。

周韵采强调，新法案与去年充满争议的《数位中介法》最大的不同是，新法案“抓大放小”，只针对超大平台业者进行法遵的工作，不会出现政府钳制言论自由的疑虑。

张其禄指出，台湾虽然有主责数位平台的部门，但却没有数位治理与监视的新法规，明订各机关的主责范畴。他举例说，如im.B诈骗案该由哪个部会负责，至今仍是未知数，只见部门间互踢皮球，显见治理与法律的空洞。

王鸿薇也说，数位发展部成立一年多，但与数位平台与产业的法规却付之阙如，“是相当畸形的发展”。她并说，会在立法院全力支持二十一世纪基金会已召集众多学者研拟的《数位服务法》版本。

王鸿薇说，该数位服务法案的内容包括数位服务、消费者保护与新闻议价三大面向，希望能够结合其他立委的意见，快速推动修法。她强调，数位平台缺乏管理才导致乱象丛生，呼吁行政院也应跨部会提出相关配套与修正措施。