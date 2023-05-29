香港4月楼价指数写下七个月新高

香港差饷物业估价署星期一（5月29日）公布，4月私人住宅楼价指数报354.2点，较3月上升0.54%，连升四个月，写下七个月新高。今年首四个月，香港私人住宅楼价累计上升约5.83%。

综合香港中通社和香港商业电台等报道，按户型划分，香港中小型单位楼价报355.6点，较3月上升0.51%；大型单位楼价报313.8点，较3月上升1.26%。香港各类户型全线报升，升幅最多的是面积约1076至1721方尺的D类单位，报314.6点，较3月上升约1.42%。

此外，香港4月私楼租金指数报178.2点，较3月上升约1.42%，连续四个月上扬，写下去年7月来新高。

香港利嘉阁地产研究部主管陈海潮说，香港4月份楼价升幅明显收窄，较3月上升0.54%，升幅放缓一个百分点，主要受新楼盘以贴市价推售，以及复活节假期影响，令4月二手市场量价齐跌。

他提到，第二季处于香港楼价的巩固期，楼价升幅收窄比预期多，估计5月表现持续受制新盘市场，加上香港再跟随美国加息0.125厘等因素下，升幅或进一步收窄甚至按月横行调整巩固。但随着经济持续好转利好，6月楼价有望回升，全季楼价仍有望上升约1.5%，预期上半年累计上升6.9%。

陈海潮称，香港特区政府推出高才通等人才输入计划的反应理想，预期赴港人数有约两至三万，有望明显刺激住屋需求，相信下半年楼价升幅会进一步加快。如果下半年楼价升幅达到8%，全年有望累计上升15%，楼价除了可望抵销去年的跌幅，也有可能重返历史高位。