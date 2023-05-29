广东六名00后被骗至缅甸 警方称争取尽快破案

中国广东省普宁市六名00后被骗至缅甸36天后，当地警方称正在与上级沟通协调，争取尽快破案。

综合澎湃新闻、红星新闻和《南方都市报》报道，普宁警方星期一（5月29日）向媒体确认，已接到相关报案并立案，目前正在办理中。

据家属介绍，被骗至缅甸的六人均是00后，年龄在17岁到20岁左右，均为普宁市里湖镇人。

其中一名失联人员郑某建的父亲郑先生透露，他4月23日凌晨突然接到警方电话，得知儿子已被骗到缅甸。郑先生与儿子微信联系后得知，儿子是网上看到有高薪工作的机会，才被一名四五十岁的男子骗走。

郑先生还说，儿子4月26日打来语音电话称，“几个人都被控制了，刚刚拿到手机，不可以乱说话，园区安排他们学电脑，不听话或者不干活就会被打。”

郑先生的儿子5月4日再一次联系到他，称他们已经被卖给了缅甸人，在边境交界处被用枪押着过去，“他说回不来了，让我们不要哭，也不要随便联系他们，如果被发现要挨一顿打。”

中国驻缅甸大使馆5月14日发布消息称，近日，多名中国公民被以“高薪聘请”为由诱骗偷渡至缅甸妙瓦底地区，被要求从事电信诈骗活动。中国驻缅甸使馆接到求助信息后，第一时间启动应急预案，协调缅警方开展营救。目前有关人员已安全获救。

使馆消息还说，针对电诈团伙盘踞在缅甸边境地区，从事违法犯罪活动，侵害中国公民利益，中方高度重视，正与缅甸等方面开展联合执法行动，依法严厉打击不法团伙，解救被困中方人员。

使馆最后提醒中国公民，切勿轻信所谓网络高薪招聘信息，偷渡至境外从事各类违法犯罪活动，以免生命财产安全受到损害。如在缅遭到非法拘禁，请受害者或家属尽快向中缅两国警方报警，并向中国驻缅甸使领馆求助，以便警方及时营救。