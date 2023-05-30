中国国务院研究中心：内生动力不强 经济转型升级面临新阻力

中国国务院发展研究中心课题组星期二（5月30日）发表文章说，中国经济运行出现一系列积极变化，经济回升与信心提振的良性互动正在形成。但同时经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。

中国国务院发展研究中心课题组在中国官媒《人民日报》发表文章说，要深刻把握并利用好、巩固好、发展好中国经济发展的重要优势，既是中国经济基本面长期向好的重要支撑，也是解决中国经济发展面临问题的重要基础。

文章指出中国经济具备的几大优势。第一规模经济优势突出。中国经济总量不断壮大，发展质量不断提升，规模经济优势更加凸显，已成为中国经济发展的突出优势。第二是中国仍处于总需求较快释放的阶段。中国“刘易斯第二拐点”（指农业剩余劳动力转移完毕、形成城乡一体化劳动力市场的转折点）尚未出现，新型城镇化加速推进，大量农业转移人口在住房、教育、医疗、养老等方面带来巨大需求。同时，城市老旧小区更新改造，地下管网、停车场、公共服务等基础设施建设升级等，也将释放巨大需求。此外，中国居民收入水平不断提高，居民消费呈现多样化、高端化、服务化等特征。中国居民恩格尔系数为30%左右，远高于发达经济体。随着经济发展、居民收入水平提高，恩格尔系数逐步降低，更多商品和服务消费需求将得到释放。此外，中国绿色低碳转型带动投资和消费双扩容以及数字化转型也将创造需求新空间。

文章指出，第三个优势是要素禀赋优势实现动态升级。文章说，与改革开放之初相比，当前中国要素禀赋结构已发生深刻改变，经济发展的比较优势正加速从劳动密集型向资本和技术密集型转变，为加快形成新的发展优势提供了有利条件。一是劳动力素质持续提升。二是资本丰裕度明显改善。三是土地高效利用和再配置空间巨大。四是数据要素潜能正快速释放。

第四是制造业系统性优势突出。中国第一制造业大国的地位进一步巩固，规模化、集群化、网络化、数字化优势更加突出，包括制造业规模优势明显，配套能力强，大规模制造与物流体系形成供应链网络，部分新兴制造领域优势正在形成。

文章最后还提到，中国科技创新能力不断增强和中国经济已深度融入世界经济体系的优势。文章说，中国已成为全球经贸联系最广泛的国家。新时代以来，中国全面深化改革，实行更加积极主动的开放战略，既创造了举世瞩目的发展成就，也为外资企业长期在中国投资和发展营造了良好营商环境。中国社会长期稳定、投资机会众多、投资回报可观，对各国企业形成强大吸引力。