中国应急部拟申报设立应急管理大学

中国应急管理部发布公示称，拟向中国教育部申报设立应急管理大学。

应急管理部官网星期一（5月29日）发布一则《关于高等学校设置事项的公示》。

公示称，根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》《普通本科学校设置暂行规定》等有关规定，经组织专家考察、评议，拟向中国教育部申报设立应急管理大学，现予公示。公示时间为2023年5月29日至6月2日。

公示信息显示，应急管理部拟申报设立的应急管理大学由华北科技学院、防灾科技学院合并设立，办学地点位于河北省廊坊市，性质为全日制公办普通本科学校。

华北科技学院前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校，1993年转制为普通高等学校，更名为华北矿业高等专科学校，2002年升格为普通本科院校，更名为华北科技学院。

防灾科技学院始建于1975年，前身是中国国家地震局天水地震学校。它是中国仅有的以防灾减灾救灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。中国地震系统70%的地震监测一线人员、80%的地震台（站）长均毕业于此。

2020年两会期间，时任全国政协委员、防灾科技学院副校长刘春平提出了尽快设立应急管理类大学的建议。他认为，筹建应急管理类大学是破解中国应急管理人才短缺、科技支撑不强、装备不能自给等瓶颈的重要举措。