吴谢宇案终审宣判维持死刑判决

曾轰动中国的吴谢宇弑母案星期二（5月30日）二审公开宣判，裁定驳回上述，维持死刑判决。

综合央视新闻、澎湃新闻报道，中国福建省高级法院星期二对吴谢宇故意杀人、诈骗、买卖身份证件上诉一案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

福建高院星期二在微信公众号通报，福建高院5月19日公开开庭审理查明的事实与一审一致。

福建高院认为，吴谢宇的行为已构成故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪。吴谢宇因自己的错误认知产生杀母恶念，作案前精心预谋，准备作案工具，谋划杀人手段以及对作案现场的布置和清理，作案手段极其残忍，作案后伪造谢某某笔迹制造谢某某存活的假象骗取亲友钱款，网购他人身份证件并毁坏随身手机卡以逃避侦查，将骗得的钱款用于挥霍，毫无认罪、悔罪之意。

高院指出，吴谢宇的行为严重挑战法律，违背伦理道德，践踏人类社会正常情感，社会影响极其恶劣，罪行极其严重。综合全案证据，吴谢宇作案时具有完全的辨认能力和控制能力。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。裁定驳回上诉，维持原判。对吴谢宇的死刑裁定依法报请最高人民法院核准。

据二审旁听人员介绍，吴谢宇对于杀害母亲的行为供认不讳，对作案动机的表述和一审基本一致：希望帮母亲解脱。庭上，吴谢宇提到母亲时多次哭泣，最后陈述时他表示了忏悔，希望法庭能给其一条生路，用自己的努力工作来弥补之前的过错，活着赎罪。

福建省福州市中级法院2021年8月26日作出一审判决，以吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币10万3000元（人民币，1万9763新元）。

被告吴谢宇不服一审判决，提出上诉。

据一审调查，吴谢宇在其父病故后，认为母亲谢天琴生活已失去意义，于2015年上半年产生杀害母亲的念头，并网购作案工具。

2015年7月，吴谢宇趁谢天琴回家换鞋之际，持哑铃杠连续猛击谢天琴头面部，致谢天琴死亡，并在尸体上放置床单、塑料膜等75层覆盖物及活性炭包、冰箱除味剂。吴谢宇潜逃三年多后被抓。