中国金融监管局局长：稳妥化解存量风险坚决遏制增量风险

中国金融监督管理总局局长李云泽说，用改革创新的方法破解难题，稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

根据中国金融监督管理总局发布的消息，本月正式揭牌的中共中国金融监督管理总局党委5月25日至29日举办学习贯彻中国国家主席习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第二期读书班暨党委理论学习中心组集体学习研讨。

也是金融监督管理总局党委书记的李云泽主持学习研讨并作总结发言说，坚持人民至上是贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想的一条红线，要牢固树立以人民为中心的发展思想，把人民群众急难愁盼问题作为金融工作的出发点和落脚点，不断满足人民群众多元化金融服务需求。要不断深化对金融工作规律的认识，坚定不移走好中国特色金融发展之路。坚持守正创新是习近平新时代中国特色社会主义思想的显著标识，要坚持和加强党对金融工作的集中统一领导，同时不断探索实现理论和实践上的新突破。

李云泽指出，要聚焦金融改革、发展和监管面临的突出问题，研究提出务实管用的新思路新办法。要做到远近结合、上下贯通、内容协调，使金融监管体系更好地体现时代性、把握规律性、富于创造性。要持续深化国际金融监管合作，积极参与国际监管改革进程，为共同应对全球性金融治理挑战贡献中国力量。

李云泽在总结发言中强调，要不断加强和完善现代金融监管。一是要深刻领会金融工作的政治性和人民性，始终坚持党对金融工作的集中统一领导。坚决拥护“两个确立”，切实做到“两个维护”，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将加强党的全面领导贯穿于金融工作的全过程、各方面，把党的领导制度优势转化为金融治理效能。

二是要准确把握中国国情和金融工作规律，着力构建中国特色金融监管体系。深刻把握职责定位，主动担当作为，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实提高监管质效。三是要坚持稳中求进、开拓创新，妥善处置化解重点领域金融风险。在稳定大局的前提下，用改革创新的方法破解难题，稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。四是要坚持目标引领、问题导向，持续加强监管能力建设。勇于面对挑战、破除积弊，不断提高监管前瞻性、精准性、有效性和协同性，开创监管工作新局面。

五是要树立全球视野、世界眼光，扩大金融业对外开放合作。必须立足监管，持续深化金融业对外开放，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。六是要坚持自我革命，发扬斗争精神，切实加强全面从严治党。必须做到打铁自身硬，持续加强正风肃纪反腐，大力提高内部管理效能，以“时时放心不下”的责任感抓好班子、带好队伍，做到新机构、新气象、新作为、新建树。