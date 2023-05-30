中国鼓励高校毕业生在社区内就业

中国青年失业率持续走高，中国民政部发文称，要推动社区社会组织开发社区服务岗位，鼓励和支持高校毕业生在社区内就业。

民政部办公厅上星期六（5月27日）发布《关于做好2023年社会组织助力高校毕业生就业工作的通知》（下称《通知》）。

《通知》指出，各地要推动社区社会组织充分挖掘社区服务需求，开发社区服务岗位，鼓励和支持高校毕业生在社区内就业。要引导专业性社会组织挖掘教育、医疗、科技、文化、社会救助、养老服务、社会工作、托育等领域的服务空间，加大高校毕业生聘用力度。

此外，各地要引导动员行业协会商会等社会组织发挥与行业、企业等联系紧密的优势，积极挖掘本地区、本领域岗位信息，推动高校毕业生与企业用人需求的精准对接。同时，要引导社区社会组织收集、发布、对接便民服务岗位信息，方便高校毕业生在社区内就近就业。

《通知》还提到，各地要推动社会组织发挥凝聚行业人才、具备专业能力、贴近基层群众的特点优势，积极开展形式多样、贴近需求的高校毕业生就业培训、就业指导、就业帮扶、心理咨询、法律援助等服务活动。也要充分发挥职业教育类社会组织培训资源优势，积极开展行业、企业发展所需的职业技能培训服务。

《通知》要求各省及时摸排掌握社会组织助力高校毕业生就业工作情况，于2023年7月10日前将上半年工作开展情况和相关数据报送民政部社会组织管理局，并于年底报送全年工作情况和相关数据。

中国青年人失业率继续走高，4月份16至24岁的青年人失业率上升至20.4%，首次突破20%，显示中国年轻人面临的就业压力愈发严峻。