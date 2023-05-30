台湾民调：柯文哲获25.9%排第二反超侯友宜

台湾美丽岛电子报星期一（5月29日）发布的民调显示，对于2024年台湾总统大选参选人，35.8%会投给民进党赖清德、25.9%投给民众党柯文哲、18.3%投给国民党侯友宜。调查报告指出，这显示5月中旬国民党征召新北市长侯友宜参选总统后的持续纷扰，明显冲击民众对国民党的认同与侯友宜选情，并导致蓝白支持度的消长。

上述民调还显示，在上述三名参选人选中，“绝对不会投给谁或最不希望看到谁当选总统”一项结果显示，30.5%民众表示绝对不会投给赖清德、22.2%绝对不投柯文哲、21.6%绝对不投侯友宜，未明确回答的有25.6%。

在三名参选人的信任指数中，赖清德的信任指数51.3点排序第一，表示信任赖清德的民众有51.3%，有41.4%不信任，未明确回答的有7.2%。

排在第二的侯友宜信任指数为46.1点，信任侯友宜的有45.0%，46.8%不信任，未明确回答的有8.2%。同为第二的柯文哲的信任指数46.1点，信任柯文哲的有45.8%，46.0%不信任，未明确回答有8.1%。

在对台湾总统蔡英文的信任度方面，48.3%信任，而比上月减少1.8个百分点，46.5%不信任，比上月增加3.0个百分点，未明确回答的有5.2%。报告指出，蔡英文执政已迈入最后一年，民众本月对她的信任评价分歧很大。

对于蔡英文本月执政的整体表现，50.0%表示满意，比上月增加0.4个百分点，46.9%表示不满意，也比上月增加0.4个百分点，未明确回答的有3.1%。

就民众本月对执政的民进党好感度而言，44.5%表示好感，比上月增加0.2个百分点，46.7%表示反感，比上月增加1.9个百分点，未明确回答有8.8%。

就民众本月对最大在野党国民党好感度而言，31.4%表示好感，与上月调查相同，56.1%表示反感，比上月增加3.0个百分点，未明确回答的有12.6%。