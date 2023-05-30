香港特首政策组专家名单出炉 郑永年刘兆佳李家诚等获任

香港政府星期二（5月30日）公布特首政策组专家组名单，共56人，其中研究策略成员包括多名知名学者，包括香港大学首席副校长王于渐、全国港澳研究会顾问刘兆佳、香港中文大学（深圳）校长讲座教授郑永年等。

根据香港政府网站发布的名单，专家组分为经济发展、社会发展及研究策略三个小组，其中经济发展组成员包括恒基地产主席李家诚、新鸿基地产执行董事郭基煇、金融发展局主席李律仁，以及国家开发银行香港分行行长李曦光、腾讯高级副总裁汤道生、德勤中国首席执行官曾顺福等；社会发展组成员包括四洲集团创办人戴德丰、团结香港基金前总裁郑李锦芬、香港人大代表陈晓峰、杨德斌等。

研究策略组成员包括香港大学首席副校长王于渐、全国港澳研究会顾问刘兆佳、香港中文大学（深圳）校长讲座教授郑永年、中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达等。专家组成员任期为一年，即时生效，至2024年5月29日止。

特首政策组组长黄元山对上述任命感到高兴，并欢迎各成员加入专家组。他说，专家组成员在各自的范畴均具有丰富的经验和专业知识，并热心为香港建言献策。专家组除了会举行定期会议外，特首政策组也会主动就个别议题征询相关成员的意见，以广采博纳专家组成员的智慧和经验。

香港特首李家超稍早出席行会前记者会时说，特首政策组的专家组成员是有经验、在不同方面知识丰富及有独特见解的人士。他说，香港正处于由乱到治、由治及兴的关键时刻，希望用最短时间追回最大的成绩，所以希望可以从短、中、长制定政策，去尽快带给香港正面的价值、效果。希望专家组成员可以在三方面社会发展、经济发展及策略方面的研究给意见。

附专家组56人名单：

经济发展专家组

王磊博士

李律仁资深大律师

李家诚博士

李曦光

林家礼博士

洪小源

容永祺

张德熙博士

梁颕宇

郭基煇

曾顺福

汤道生

刘伯伟

黎永良

龚永德

社会发展专家组

李焯麟

孙燕华博士

马骏博士

许琳

陈少波

陈永德

陈宗彝

陈建强医生

陈晓峰

陆地博士

杨德斌

刘洋

郑李锦芬

卢永雄

戴希立

戴德丰博士

罗咏诗

罗宝文

研究策略专家组

王于渐教授

王福强博士

毛振华教授

何建宗博士

何达基教授

吴宏伟教授

肖耿教授

周文港博士

周伯展医生

林一星教授

张家敏

张量童博士

郭万达博士

陈文鸿教授

黄平教授

黄玉山教授

雷鼎鸣教授

赵汝恒教授

刘兆佳教授

刘佩琼教授

蔡洪滨教授

郑永年教授

卢煜明教授