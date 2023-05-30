陕西省人大常委会原副主任李金柱被查

中央纪委国家监委网站星期一（5月29日）晚发布消息，陕西省人大常委会原副主任李金柱涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

公开资料显示，今年68岁的李金柱是河北沧州人，1982年2月参加工作，1976年5月加入中国共产党，在职研究生学历，工学硕士，研究员。

李金柱历任中国煤炭工业部煤炭科学研究院办公室副主任，煤炭工业部煤炭科学研究总院办公室主任、副院长，煤炭科学信息研究所所长、中煤信息开发实业总公司总经理（正厅级），煤炭科学研究总院党委书记、中煤科技集团党委书记、副董事长、煤炭信息研究院院长，国家行政学院办公厅主任、研究部主任，宝鸡市委副书记（挂职）等职。

2006年4月，李金柱到地方任职，先后出任陕西榆林市委副书记、代市长、市长。2008年2月，李金柱任榆林市委书记。

2011年5月，李金柱升任陕西省副省长。任职陕西省副省长期间，他主要负责工业和信息化、国资监管、安全生产和中小企业方面的工作，并参与陕北能源化工基地建设工作。

2015年1月，李金柱转任陕西省人大常委会副主任、党组成员。三年后，陕西省人大常委会领导班子换届，时年63岁的李金柱未再连任。

陕西省决策咨询委员会网站显示，从省人大常委会卸任的李金柱于2019年5月任省决咨委副主任。

李金柱最近一次公开露面是在两个多月前。据河北新闻网消息，北京沧州企业商会成立大会3月18日在京举行，李金柱以陕西省原副省长、省决策咨询委员会副主任的身份出席并致辞。

随着李金柱此番被查，今年落马的中管干部已升至22人，涉及辽宁、西藏、吉林、贵州、广东、山东、河北、湖南、重庆、宁夏、云南、江西、江苏、浙江、青海、陕西等16个省份和新疆生产建设兵团。